Lotus accélère. Les pertes l’emportaient à nouveau mardi en Europe, mais le Bel 20 ne cédait finalement que 0,35 % à 4 323,32 points avec 11 de ses éléments en baisse. Galapagos (50,67) se distinguait en regagnant 2,50 % alors qu’Umicore (58,42) et Aperam (52,78) emmenaient les baisses en reperdant 2,31 et 1,31 %. Les résultats de Lotus Bakeries (5 540,00) et Roularta (15,05) étaient par ailleurs salués par des bonds de 10,36 et 6,36 %, ceux de Deceuninck (3,45) faisant reculer le titre de 1,99 %. D’Ieteren (135,00) et Exmar (3,49) chutaient de 3,6 et 3 %, Shurgard (47,80) et Jensen (29,50) abandonnant 2,5 et 2,9 % alors que Agfa-Gevaert (4,40) et EVS (17,64) progressaient de 2,3 et 3,3 %, Euronav (6,94) rebondissant de 5,1 %. Recticel (14,66) reculait de 2,8 %, ce que gagnait SmartPhoto (33,30). (AFP)