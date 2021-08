Bruxelles doit serrer la vis face à la crise sanitaire

La rentrée des classes se fera en présentiel pour tous. Le port du masque dans les écoles sera plus strict en région bruxelloise qu’en Wallonie et en Flandre. La capitale peine à dépasser la barre des 60 % d’adultes vaccinés.

Fini les cours à distance. Tous les élèves retrouveront les bancs de l’école à temps plein dès la rentrée scolaire. La ministre de l’Éducation, Caroline Désir (PS), et les acteurs de l’enseignement ont déterminé mardi matin les règles anti-Covid qui seront d’application dans les écoles à partir du 1er septembre, sur la base de l’avis des experts remis la veille. Si l’hybridation (alternance entre cours à distance et à l’école) prend fin, des règles sanitaires persistent. Il est essentiellement question du port du masque, qui sera assoupli en Wallonie (et en Flandre), mais à pas Bruxelles, où c’est le statu quo par rapport à juin.

Les ministres de l’Éducation (francophone, flamand et germanophone) ont opté pour une approche différenciée entre les régions en raison de la situation épidémiologique plus problématique à Bruxelles. Le taux de vaccination y est, en effet, moindre et la hausse des contaminations et des hospitalisations davantage marquée qu’en Flandre et en Wallonie. Avec l’émergence du variant Delta du coronavirus et le retour des vacances, les experts craignent que la situation épidémiologique se dégrade, ce qui justifie le maintien de mesures sanitaires partout, mais plus encore dans les écoles de la région bruxelloise.

Concrètement, qui devra porter le masque à l’école et à quel moment ?

Dans l’enseignement fondamental (primaire et maternel)

Le port du masque ne concerne que les adultes dans les espaces intérieurs. Le masque n’est jamais obligatoire à l’extérieur, par exemple lors des récréations ou pour entrer dans l’école et en sortir. Les enfants ne devront, eux, jamais porter le masque, ni en Wallonie ni à Bruxelles.

Pour les adultes, en Wallonie, la règle est similaire à celle en vigueur dans l’Horeca (hôtels, restaurants, cafés). En résumé, le masque doit être porté si on se déplace, mais peut être retiré lorsqu’on est immobile. Plus précisément, les enseignants (et les membres du personnel) pourront enlever le masque lorsqu’ils sont installés à leur place durant les cours (ou dans un bureau pour le personnel), une réunion ou les repas. Le port du masque reste obligatoire dans toutes les autres circonstances en dehors de la classe (dans les couloirs, dans la salle des profs, etc.), ainsi que dans la classe lorsque l’enseignant circule entre les bancs.

À Bruxelles, le masque est obligatoire en primaire pour les adultes à tout moment, et en maternelle lors des contacts entre adultes (il peut être enlevé en classe avec les enfants).

Dans l’enseignement secondaire

Les mesures valent uniquement à l’intérieur, à la fois pour les adultes et les élèves.

En Wallonie, à nouveau, la règle est la même que dans l’Horeca. Le masque peut être retiré lorsque les élèves et les professeurs sont installés en classe, à une réunion ou lors des repas. Il doit par contre être porté le reste du temps.

À Bruxelles, le masque reste obligatoire à tout moment pour les adultes et les élèves lors de tout contact, y compris en classe.

Enfin, la ministre de l’Éducation et les acteurs de l’enseignement soulignent qu’une attention particulière devra être apportée à la ventilation des locaux, tant à Bruxelles qu’en Wallonie.

Toutes ces mesures devront être validées par le Comité de concertation qui se réunit ce vendredi. Une simple formalité. Elles sont valables jusqu’à la fin du mois de septembre, a précisé la ministre Désir, et feront l’objet d’une évaluation avec les experts sanitaires et les acteurs de l’enseignement avant cette échéance. Un des critères essentiels dans le cadre de cette évaluation sera l’évolution du taux de vaccination.

Les syndicats CGSP et la CSC Enseignement ont ainsi estimé, mardi, qu’il faudra renforcer la sensibilisation à la vaccination en milieu scolaire, surtout à Bruxelles. La Fédération Wallonie-Bruxelles entend jouer un rôle à cet égard.

L’application des règles de l’Horeca concernant le port du masque dans les écoles de Wallonie semble logique aux yeux des syndicats. "À Bruxelles, malheureusement, les chiffres de vaccination sont dramatiques" et n’autorisent pas un tel assouplissement. "C’est une application du principe de précaution même si ce sera pénible pour nos enseignants", a réagi le président de la CGSP, Joseph Thonon, auprès de Belga. Selon son collègue de la CSC Roland Lahaye, "si le vaccin est le seul rempart, il faudra peut-être que les politiques envisagent sérieusement une obligation, sinon on risque d’être reparti pour un tour."

A. C.