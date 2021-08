On attend Powell. L'euro tentait de rester stable mardi face au dollar dans un marché des changes sans entrain avant une allocution du président de la Fed, Jerome Powell, et un indicateur économique américain. En fin de journée, l'euro cédait quelque 0,55 % à 1,1714 dollar pour un euro. "Le dollar continue de panser ses plaies après le choc de vendredi", commente Lukman Otunuga, analyste chez FXTM. La monnaie américaine avait alors reculé après un indicateur économique décevant aux États-Unis. Pour les cambistes, une économie en pleine forme signifie que la Banque centrale américaine (Fed) a plus de marge de manœuvre pour durcir sa politique monétaire, ce qui rend le dollar plus attractif. Le discours du président de la Fed était attendu après la clôture européenne. (AFP)