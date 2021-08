C’est une scène que je ne pensais honnêtement jamais voir. Les forces armées des talibans juste devant l’ambassade américaine." Si de nombreux reporters étrangers ont quitté la capitale afghane, profitant des derniers vols militaires, la correspondante américaine Clarissa Ward, de la chaîne de télévision d’information en continu CNN, a décidé pour l’heure de rester à Kaboul.

Rendre compte, tant que possible, de l’atmosphère particulière qui y règne est une gageure. Elle donne ainsi son ressenti à l’antenne : "J’ai vu quelques femmes, mais je dirai que j’ai vu beaucoup moins de femmes que je n’en verrais d’habitude marcher dans les rues de Kaboul."

Toutefois, malgré un changement vestimentaire apparent, Clarissa Ward, en tant que femme, Américaine et journaliste, se place dans une situation périlleuse en demeurant sur place. Lors d’une de ces interventions, elle s’est néanmoins voulue rassurante en précisant que les équipes de la chaîne américaine "quitteront le pays si nécessaire".

À 41 ans, cette reporter polyglotte demeure fidèle à sa volonté de couvrir l’actualité au plus près des événements mar-quants. Passée par Fox News, ABC, CBS, la journalise occupe désormais le poste de chef des correspondants de CNN.

Grand reporter, elle n’en est pas à son baptême du feu. Dans son ouvrage On All Fronts : The Education of a Journalist, elle revient sur les débuts de son parcours à la suite des attentats du 11 septembre 2001.

Au cours des deux décennies suivantes, Clarissa Ward réalise de nombreux reportages, aux quatre coins du monde, couvrant de multiples zones de conflits aussi bien au Liban, en Géorgie qu’en Syrie ou en Irak.

Fait rarissime pour une journaliste, elle publiera en 2019 un reportage après avoir réussi à côtoyer pendant 36 heures des talibans en Afghanistan.

Son travail de reporter de guerre a notamment été récompensé à de nombreuses reprises par de prestigieux prix journalistiques à l’instar du Peabody ou du Murrow Awards.

Son credo ? Immerger le téléspectateur au cœur de l’actualité qui fait le monde parfois avec violence.P.M (st.)