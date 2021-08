Fin des heures de fermeture limitées dans l’Horeca ?

Assouplissements. Le Comité de concertation (Codeco) de vendredi se penchera sur la poursuite des assouplissements et le passage à la phase 4 du plan été. Un consensus devrait être trouvé sur la levée de l’horaire limité dans l’Horeca (restaurants, cafés, bars, etc). Les bars et restaurants peuvent actuellement rester ouverts jusqu’à 1 h du matin et ouvrir dès 5 h. Le nombre maximal de personnes autorisées à table (actuellement huit) pourrait également être revu à la hausse. AdM