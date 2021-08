Cosi droit au but

Vous aimez Cosi fan tutte mais vous trouvez l’œuvre un peu longuette ? La version Mallwitz/Loy du festival de Salzbourg est faite pour vous. Conçue dans la hâte à l’été 2020 pour être corona-compatible (d’aucuns l’avaient rebaptisée Covid fan tutte, mais le titre avait déjà été utilisé ailleurs), elle repose sur un certain nombre de coupures et, du coup, offre la possibilité d’enchaîner les deux actes sans entracte. Ce qui fait encore 2 h 30 de Mozart intensif, et tous les moments forts attendus y sont.

Dépouillement élégant

Remonté cette année pour le grand Festspielhaus, avec une salle pleine à craquer mais vérifiée et masquée et des bars rouverts (quand il y a des entractes), le spectacle garde toute sa pertinence. Pour la mise en scène de Christof Loy d’abord, adaptée d’une précédente production de Francfort mais idéale de dépouillement élégant et d’efficacité théâtrale : un décor unique - des marches vers un mur blanc qui occupe toute la largeur de la scène, percé de deux portes et fait de panneaux qui coulissent pour s’ouvrir sur un arbre (le jardin) -, les six personnages en tenue de soirée (seuls les garçons alterneront avec des tenues bobo quand ils seront censés être des Albanais), et une économie de mouvements qui laisse tout reposer sur une direction d’acteurs rigoureuse et des lumières soignées. La cruelle peinture des sentiments en sort intacte. Magnifiée même.

Dans la fosse, Joanna Mallwitz dirige avec autant d’élégance et d’efficacité le Philharmonique de Vienne : c’est dynamique et fluide, loin de Currentzis, mais cela fait du bien. Les solistes sont excellents, leurs firmes de disques s’en réjouiront : Warner pour la formidable Elsa Dreisig (Fiordiligi) et les très fiables Marianne Crebassa (Dorabella) et Léa Desandre (Despina), Deutsche Grammophon pour le séduisant Andrè Schuen (Guglielmo). Même sans contrat discographique, Bogdan Volkov (Ferrando) et Johannes Martin Kränzle (Don Alfonso) sont également remarquables.

