Coup de pouce supplémentaire pour les victimes des inondations

La Région wallonne a sollicité la Spaque, société publique chargée de la gestion des sols pollués, afin de mettre en place une intervention pour couvrir les pollutions diffuses d’origine indéterminée, non prises en charge par les assurances, à la suite des inondations de juillet. Les propriétaires de biens peuvent d’ores et déjà introduire une demande. Concrètement, la demande d’intervention doit être introduite via le formulaire de la Spaque, téléchargeable sur son site, puis auprès de l’administration communale.

L’intervention éventuelle est limitée aux 202 communes de la liste dressée par le gouvernement. " En cas de pollu tion ponctuelle, liée à une source de pollution connue et identifiée (par exemple, si la citerne à mazout à l’origine de la pollution est toujours existante), il y a lieu de déclarer d’abord le sinistre auprès de son assurance" , précise la Spaque. "Cette intervention ne supplée, ni ne rem place, une éventuelle intervention du Fonds des calamités ." Il y a donc lieu de remplir un formulaire séparé pour une intervention du fonds.

Les demandes seront triées pour identifier les situations les plus urgentes. Elles feront par la suite l’objet d’un diagnostic sur le terrain par un expert, qui prélèvera des échantillons, notamment, et rédigera un rapport.

Les terrains identifiés comme pollués et nécessitant un assainissement feront ensuite l’objet de travaux de réhabilitation menés sous la surveillance de la Spaque et/ou d’un expert agréé.

35 millions d’euros de dons

Par ailleurs, un mois après les inondations qui ont frappé le pays, 35 millions d’euros de dons sont parvenus à la Croix-Rouge de Belgique. L’intégralité de ces dons sera utilisée dans les huit prochains mois pour apporter une aide directe aux personnes sinistrées les plus vulnérables, pour soutenir les communes les plus impactées et répondre aux besoins prioritaires, indique mardi l’organisation.

"Trente-cinq millions, c’est une somme record, un véritable fonds de solidarité que les Belges ont confié à la Croix-Rouge de Belgique", réagit Pierre Hublet, administrateur délégué de la Croix-Rouge de Belgique francophone. Face à la catastrophe, l’organisation veut garantir une aide aux sinistrés à court, moyen et long termes. "Quand l’attention médiatique aura diminué et quand les aides citoyennes se retireront petit à petit, la Croix-Rouge de Belgique sera toujours active sur le terrain pour poursuivre ses missions", insiste Pierre Hublet.

À ce stade, 2,3 millions d’euros ont déjà été dépensés dans la phase d’extrême urgence, pour l’aide de première nécessité (couvertures, lits de camp, matériel de secours, appareils électroménagers, parapharmacie et hygiène) et l’aide alimentaire (10 000 repas distribués par jour).

Cinq projets de grande ampleur ont par ailleurs été définis. Quelque 10 millions d’euros seront ainsi directement distribués aux personnes les plus vulnérables de toutes les communes touchées, soit environ 10 000 personnes. (avec Belga)