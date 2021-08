Dans la vallée du Panshir, le fils de Massoud organise la résistance

De vieux chars soviétiques rouillent à son entrée. Des pancartes célèbrent le héros de la résistance Ahmed Shah Massoud, assassiné par Al Qaïda le 9 septembre 2001. Voilà la vallée du Panshir, un étroit défilé qui grimpe vers des villages tapis sur le versant des montagnes. Jamais l’armée soviétique ni les talibans entre 1996 et 2001 n’ont réussi à y pénétrer. Et, aujourd’hui encore, la vallée du Panshir refuse de se soumettre. Elle est, au nord-est de Kaboul, à trois heures et demie en voiture de la capitale et en bordure du massif de l’Hindu Kush, la seule région d’Afghanistan à rester hors de portée des fondamentalistes.

C’est de cette vallée qu’Ahmad Massoud, l’unique fils du célèbre résistant, a décidé de reprendre le combat de son père. Même attitude féline, le légendaire pakol vissé sur la tête, cet homme de 32 ans formé à l’académie militaire de Sandhurst, au Royaume-Uni, a annoncé le 16 août dans une lettre adressée à La Règle du Jeu, le magazine dirigé par Bernard-Henri Lévy, qu’il prenait, depuis le Panshir, la tête de la résistance contre les talibans.

"Nous ne céderons jamais", dit Ahmad Massoud

"Nous sommes, Afghans, dans la situation de l’Europe en 1940", écrit Ahmad Massoud, arrivé dans la vallée à bord d’un hélicoptère. "Sauf dans le Panshir, la débâcle est totale et l’esprit de collaboration avec les talibans commence à faire école chez les vaincus qui ont perdu cette guerre de leur faute. Nous restons seuls debout. Nous ne céderons jamais."

Dans la lettre, il invite les Afghans "de toutes régions et de toutes tribus" à rejoindre "[son] bastion du Panshir, qui est la dernière région libre de [leur] pays à l’agonie". La population du Panshir est essentiellement tadjike, mais, comme son père dans les années 90, Ahmad souhaite unifier cette opposition naissante au régime des talibans. Massoud père avait fondé l’Alliance du Nord en 1996 avec l’ancien président afghan Burhanuddin Rabbani pour fédérer l’opposition aux talibans, ces "étudiants en religion" formés au Pakistan. "Mes compagnons d’armes et moi allons donner notre sang", annonce-t-il, alors que dans la vallée, selon une photo publiée sur les réseaux sociaux, un drapeau de l’Alliance du Nord a été hissé.

Si certains membres du gouvernement afghan ont fui à l’étranger, comme l’ancien président Ashraf Ghani ou le gouverneur de la Banque centrale, d’autres ont disparu depuis dimanche. Leurs comptes Twitter ou Facebook sont devenus silencieux. Leurs noms se sont évanouis dans les médias afghans. L’ancien président Hamid Karzaï et Abdullah Abdullah, ancien ministre de Massoud, ont diffusé des messages à la population et aux talibans, appelant au calme. Ils ne sont pas réapparus depuis dimanche soir.

Certains se terrent dans la clandestinité, mais d’autres semblent avoir pris la direction de la vallée du Panshir. L’un d’eux est l’ancien vice-président Amrullah Saleh, originaire lui aussi du Panshir et plusieurs fois visé par des attentats kamikazes lorsqu’il était en fonction à Kaboul. Le dimanche 15 août, Saleh a écrit sur son compte Twitter juste avant de disparaître : "Je ne serai jamais sous le même toit que les talibans. Jamais." Le lendemain est apparue une photo de lui conversant avec le fils Massoud dans une maison se situant - apparemment - dans la vallée du Panshir.

Saleh est un ennemi juré des talibans. Il a dirigé entre 2004 et 2010 les services secrets afghans (NDS) et connaît beaucoup de choses sur les liens entre les talibans et le Pakistan.

L’éducation des filles

Dans la vallée du Panshir, des organisations comme Afghanistan libre de Chekeba Hachemi financent l’éducation des filles jusqu’à l’université. Ces écoles sont fermées depuis le 11 août pour des raisons de sécurité, mais le combat qu’elles mènent pour l’indépendance des femmes va à contresens des plans des talibans, qui entendent terminer l’éducation des filles à l’âge de 12 ans, un âge où elles sont appelées à être mariées, de gré ou de force.

Christophe Lamfalussy