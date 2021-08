Dortmund, la référence pour Batshuayi

Michy Batshuayi aurait certainement préféré connaître une autre trajectoire chez les Blues. En 2016, après deux saisons fructueuses du côté de Marseille (33 buts en 78 rencontres), il signe en grande pompe à Stamford Bridge contre 35 millions d’euros. Sans jamais s’imposer au final, en enchaînant les prêts.

S’il marque le but du titre contre WBA en mai 2017, son temps de jeu reste mince et l’attaquant se retrouve au cœur d’une partie de billards à trois bandes lors du mercato d’hiver 2018, quand Pierre Emerick Aubameyang quitte Dortmund pour Arsenal, qui transfère alors Olivier Giroud à Chelsea, que le Diable quitte, en prêt, pour le Borussia. Où Batshuayi séduit avec neuf buts en quatorze apparitions, dont neuf en Bundesliga et une grosse frayeur le 15 avril 2018 lors du Revierderby, quand il se blesse contre Schalke. Ce souci à la cheville met à l’époque en danger son Mondial, qu’il va tout de même disputer. À son retour à Londres, où Maurizio Sarri a remplacé Antonio Conte, un nouveau prêt se dessine. Pour Valence cette fois. Où rien ne se passe comme prévu dans une équipe où il ne trouve pas sa place.

Après six mois en Espagne (trois buts en 23 apparitions), Batsman est exfiltré en janvier 2019 et prend une première fois la direction de Crystal Palace. Sans être titulaire indiscutable, il soigne ses statistiques avec cinq réalisations en onze rencontres. Et l’envie après ce prêt de s’imposer à Chelsea où Frank Lampard a pris la tête de l’équipe.

Un bilan bien terne à Palace

Ce qui ne sera pas le cas malgré un ratio buts marqués/minutes jouées plus qu’intéressant (huit réalisations en 2019-2020, soit une toute les 93 minutes) et un nouveau prêt la saison dernière à Crystal Palace. Avec à l’arrivée un bilan terne de deux petits buts en 20 apparitions et seulement 24 minutes jouées lors des trois derniers matchs. La plus compliquée de sa carrière.

G.J.