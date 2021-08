Double drame

L'ambiance était quelque peu étrange ce mardi lors de la conférence de presse de présentation du dispositif policier du Grand Prix de Formule 1 de Spa-Francorchamps qui se déroulera le week-end des 27, 28 et 29 août. Les interlocuteurs sur place, encore retournés par le drame survenu dimanche, ont eu une pensée pour la directrice du circuit de Spa-Francorchamps depuis 2016, Nathalie Maillet, "appréciée pour sa qualité de management et ses projets pour le circuit qu'elle n'a cessé de développer", a exprimé Vanessa Maes, directrice de Spa Grand Prix. "Sa volonté aurait été de continuer". Si le circuit est en deuil, l'Université de Liège l'est tout autant avec la disparition tragique de la professeure Ann Lawrence Durviaux et vice-doyenne de sa faculté. Les hommages pleuvent tant par écrit sur les réseaux sociaux qu'en présentiel. La province de Liège vient de perdre deux grandes dames. A.Q.