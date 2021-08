Éloge de la fuite

Un conseil, un prêt, un cadeau peut-être ? Voire une simple mention dans une conversation. De l’amitié en tout cas, teintée d’humour et de décalage. Voilà pour le premier contact avec Arto Paasilinna et Le Lièvre de Vatanen.

Né en 1942 dans un camion, en plein exode, Paasilinna dira de ces circonstances et des premières années de son existence : "J’ai connu quatre états différents dans ma prime jeunesse. La fuite est devenue une constante dans mes récits, mais il y a quelque chose de positif dans la fuite, si avant il y a eu combat."

Ce garçon des forêts (dès l’âge de 13 ans, il travaille comme ouvrier agricole ou bûcheron) deviendra ensuite journaliste, collaborant pendant 25 ans à diverses publications, journaux et magazines littéraires, avant de se consacrer lui-même à la littérature, dont il devient un pilier solide et célébré.

Son personnage Vatanen, lui, fait le chemin à rebours. Journaliste à Helsinki, il s’enfonce dans les sous-bois après que, en déplacement avec un ami et collègue photographe, leur voiture a heurté un jeune animal. L’épisode inaugural engage notre homme dans un parcours où, en compagnie du lièvre blessé et soigné, il dénoue tous les liens qui l’enchaînent à une vie de contrainte pour prendre un bain de nature, de conscience et de liberté.

À moins que les scrupules l’emportent : Vatanen ne devrait-il pas retourner à Helsinki ? Les commentaires et conjectures devaient aller bon train au bureau.

"Mais quel bureau aussi, quel emploi ! Un magazine qui dénonçait les abus notoires mais se taisait obstinément sur toutes les tares fondamentales de notre société. […] Le journal se portait bien, mais l’information n’était pas divulguée, elle était diluée, camouflée, transformée en divertissement superficiel. Foutu métier."

Une attestation officielle en poche, et un petit animal à la patte renforcée d’une attelle dans l’autre, voici Vatanen embarqué sans calcul dans des aventures jalonnées de parties de pêche et arrosées de bière ou d’alcool fort, et remontant, au fil des saisons, toujours plus vers le nord.

Les rencontres s’enchaînent, bienveillantes, piteuses, voire cruelles - du commissaire féru de nuits au bord du lac au haut fonctionnaire, en passant par un corbeau vorace, une vache en difficulté ou un ours. La nature se dévoile, profonde, rugueuse, hostile parfois, généreuse souvent.

Roman d’humour écologique

Avec Le Lièvre de Vatanen, Arto Paasilinna a, dit-on volontiers, inventé un genre neuf : le roman d’humour écologique. Écrit il y a près d’un demi-siècle, traduit dans une trentaine de langues (la version française sort en 1998) et ayant même fait l’objet de deux adaptations cinématographiques (L’Année du lièvre en 1977 par Risto Jarva ; Le Lièvre de Vatanen en 2006 par Marc Rivière), le livre - avait-on jusque-là noté la proximité de ce mot, distant d’une modeste lettre, avec la créature qui parcourt ses pages ? -, devenu culte bien au-delà des forêts finlandaises et du monde scandinave, résiste à l’épreuve du temps comme à celle de la relecture.

Satirique et loufoque, flirtant avec les extrêmes de la parodie épique et de la contemplation, c’est aussi une fable d’une tendresse infinie, aux parfums de chlorophylle, de neige, de feu et de gesse des prés.

Appelant tant le calme que le rire intérieur, l’incongruité naturelle qui émane de cet opus est une brèche vers la production roborative et toujours marquée du motif de la fuite de cet auteur qui tira sa révérence en 2018, à 76 ans.

Marie Baudet

Arto Paasilinna, "Le Lièvre de Vatanen", traduit du finnois par Anne Colin du Terrail, Folio Gallimard, 240 pages, 7,50 €