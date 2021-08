En chiffres

Quelque 38 000 civils ont été tués en Afghanistan et plus de 70 000 blessés rien que sur la période 2009-2020, selon la mission d’assistance des Nations unies dans le pays (Manua). L’année la plus meurtrière a été 2018. Ces trois dernières années, plus de 395 000 Afghans ont été déplacés par le conflit, selon le ministère afghan des Réfugiés et du Rapatriement. Les États-Unis ont payé le plus lourd prix à la guerre, avec plus de 2 400 soldats tués et 20 700 blessés. (Sources AFP et TV5 Monde)