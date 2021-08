Apeirogon Roman De Colum McCann, traduit de l’anglais (États-Unis) par 10/18, 648 pp. Prix 9,60 €

Rami Elhanan est israélien, fils d’un rescapé de la Shoah, ancien soldat de la guerre du Kippour ; Bassam Aramin est palestinien, et n’a connu que la dépossession, la prison, les humiliations. Tous deux ont perdu une fille dans le conflit. Passés le choc, la douleur, les souvenirs, le deuil, il y a l’envie de sauver des vies. Eux qui étaient nés pour se haïr décident de raconter leur histoire et de se battre pour la paix. Afin de restituer cette tragédie immense, ce conflit infini, et de rendre hommage à l’histoire vraie de cette amitié, Colum McCann signe une œuvre totale à la forme inédite.

La panthère des neiges Récit De Sylvain Tesson, Folio, 192 pp. Prix 7,50 €

Infatigable voyageur de l’extrême, Sylvain Tesson accompagne le photographe animalier Vincent Munier dans une expédition au Tibet, dans l’espoir d’apercevoir l’une des dernières panthères des neiges. L’on découvre alors l’un des espaces encore protégés de la planète, en grande partie en raison de son inaccessibilité et de ses âpres conditions climatiques. En attendant, affût après affût, la faune sauvage locale se dévoile peu à peu, poursuivant son cycle de vie et de mort sur un territoire étriqué, de plus en plus menacé par l’activité humaine. Prix Renaudot 2019.

Retour de service Roman De John le Carré, traduit de l’anglais par Isabelle Perrin, Points Seuil, 336 pp. Prix 7,95 €

Londres, été 2018. Nat, ex-recruteur d’agents doubles soviétiques pour les services secrets britanniques, est un quinqua au placard. Sa vie n’a rien d’exaltant, malgré le soutien inconditionnel de Prue, son épouse, et de Florence, sa jeune et brillante collègue. Chaque lundi, il affronte au badminton un certain Ed, grand gaillard déconcertant et farouche détracteur du Brexit… John le Carré (1931-2020), a travaillé brièvement pour les services de renseignement britanniques durant la guerre froide avant de se consacrer à l’écriture.

Ceux qui partent Roman De Jeanne Benameur, Actes Sud/Babel, 320 pp. Prix 8,70 €

Ils sont une poignée, "Ceux qui partent", au cœur de la foule qui débarque du bateau sur Ellis Island, porte d’entrée de l’Amérique et du XXe siècle. Retenus un jour et une nuit sur l’île, tous sont confrontés à l’épreuve de l’attente. Parmi eux, Andrew Jónsson, un jeune photographe new-yorkais, tente de capter dans l’objectif de son appareil ce qui lui échappe depuis toujours, ce qui le relirait à ses ancêtres, émigrants eux aussi. Par l’auteur de Profanes et Les insurrections singulières, notamment.

Emma Classique De Jane Austen, traduit de l’anglais par Pierre Nordon, Le Livre de Poche, 672 pp. Prix 7,90 €

Orpheline de mère, seule avec un père âgé en mauvaise santé, Emma Woodhouse, vingt et un ans, ressent une certaine solitude lorsque son ancienne gouvernante et amie quitte le domaine de Hartfield. Pour se distraire, elle s’improvise alors entremetteuse et décide de marier Harriet Smith, sa protégée, qu’elle destine au vicaire de Highbury. Mais son inexpérience des cœurs et des êtres, ainsi que celle de ses propres émotions amoureuses la mèneront de surprises en désillusions.

