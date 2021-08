Doutes. Le doute quant à la vigueur et la durée de la reprise économique se prolongeait mardi sur les places boursières, les investisseurs préférant prendre leurs bénéfices plutôt que du risque. En Europe, au terme de la journée, Milan perdait 0,85 %, Paris 0,28 % et Francfort 0,02 %. Londres prenait de son côté 0,38 %. À Paris, quelques valeurs ont joué un rôle défensif, dont Sanofi, en tête du Cac 40, avec +1,41 % à 89,29 euros. Vivendi a avancé de 0,72 % à 30,77 euros. Air Liquide a pris 0,27 % à 149,36 euros. Société Générale a perdu 2,17 % à 26,40 euros, BNP Paribas 1,84 % à 52,86 euros et Crédit Agricole 1,94 % à 11,95 euros. Unibail-Rodamco-Westfield a fléchi de 1,98 % à 73,63 euros, en raison d’un possible impact sur la fréquentation que pourraient avoir les contrôles du pass sanitaire effectués dans les très grands centres commerciaux. (AFP)