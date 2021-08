Hamza Rafia écrira-t-il son histoire chez les Rouches ?

Hamza Rafia (22 ans) n’est pas encore un joueur du Standard, mais cela ne saurait tarder, assurait-on ces dernières heures dans l’entourage du club liégeois. Le médian offensif tunisien, formé à Lyon et prêté par la Juventus, doit apporter une touche de créativité au jeu des Rouches. Avant sa présentation, retour sur son parcours.

Du même coin que Benzema

Le médian offensif est né à Kalaat Senan, ville située dans l'Ouest tunisien, non loin de la frontière avec l'Algérie. Il n'y est pas resté longtemps, et a débarqué avec sa famille dans la région lyonnaise très tôt dans son enfance. C'est là-bas qu'il a débuté le football, au SC Bron Terraillon, le même club que Karim Benzema, un illustre voisin. Son modèle suit même sa carrière, et KB9 l'avait félicité sur Instagram, à la suite du but marqué pour la Juventus, en Coupe d'Italie contre la Genoa (3-2). "Let's go", avait posté l'attaquant des Bleus.

Remarqué en Youth League

Hamza Rafia a passé neuf ans à Lyon, où il a débarqué en 2010, quand il avait à peine plus de dix ans.

Repéré par le club rhodanien quand il jouait à Bron, le médian offensif s'est toujours distingué par ses qualités de dribble, et son maniement de balle. "J'aime jouer, dribbler, combiner", avait-il expliqué à ol.fr, en septembre 2018. Trois ans plus tard, il a gardé cette touche joueuse.

S’il s’est entraîné plusieurs mois avec l’équipe professionnelle, il n’a jamais intégré l’équipe, en match, et a progressé à l’ombre, avec la Nationale 2 (18 matchs, 4 buts).

C’est surtout en Youth League, la Ligue des champions des équipes espoirs, qu’il s’est fait remarquer. Lors de la saison 2018-19, il a marqué trois buts et donné quatre passes décisives, en sept matchs.

Hamza Rafia, de la même génération que Maxime Caqueret, Rayan Cherki, toujours à Lyon, et Théo Ndicka (Ostende), a fait le choix du départ vers l’Italie, pendant l’été 2019.

Buteur dès sa première à Turin

Dans le nord de l’Italie, Hamza Rafia n’a pas beaucoup plus joué en équipe première. Un seul match, en début d’année. Mais un beau souvenir, tout de même.

En huitième de finale, contre la Genoa, le médian offensif, monté au jeu, a offert le but de la qualification (3-2) pendant la prolongation.

Il y avait pire comme début sous le maillot des Bianconeri - il avait été deux fois sur le banc, en Serie A, avant ce match -, même si la suite a été moins heureuse. Juste avant de marquer, Rafia s’était blessé au genou, ce qui l’a mis sur la touche pendant un mois.

Épargné par les blessures, il a été touché par le coronavirus, fin juillet.

Sous contrat avec la Juventus jusqu'en juin 2022 (avec option), Hamza Rafia a côtoyé du beau monde, à défaut de jouer, dans le Piémont. Cristiano Ronaldo : "La définition du mot travail" ; Giorgio Chiellini : "Un gars très investi, qui vient souvent nous voir (les jeunes)" ; Paulo Dybala : "U n exemple" et Andrea Pirlo, l'entraîneur qui l'a lancé.

Frédéric Bleus