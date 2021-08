Hausse de la consommation

Confinement et addictions. "Je reste sceptique par rapport à ces produits de substitution, comme les cigarettes électroniques. La dépendance peut être physique et psychologique. Certains vapoteurs ont leur cigarette électronique en permanence en bouche et c’est très addictif", commente pour sa part Florence Bierlaire, psychothérapeute et spécialiste des addictions et de la tabacologie. "C’est comme pour les cigarettes dites légères : les fumeurs tirent plus dessus et les effets sont tout aussi nocifs, voire davantage", ajoute-t-elle. Depuis la crise sanitaire et le confinement, elle constate une augmentation des consultations liées aux addictions, qui seraient passées de 15 à 40 % de l’ensemble de ses demandes, estime-t-elle, même si elle reconnaît que "la consommation d’alcool est celle qui a le plus augmenté, ainsi que celle de médicaments". Selon l’Institut scientifique de santé publique Sciensano, lors du premier confinement provoqué par la crise sanitaire, 36 % des fumeurs ont augmenté leur consommation, en particulier les jeunes et les femmes. La vente de tabac continue donc, même si les ventes en duty free ont chuté en même temps que la fréquentation des aéroports, comme l’a annoncé Philip Morris. Nous avons d’ailleurs posé nos questions aux représentants du groupe par rapport à leur stratégie, mais pour le moment nous attendons toujours une réponse… A.Msc