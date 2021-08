Huit Belges au départ des 24 Heures du Mans

Toujours présents mais en comité très réduit ces dernières années, nos représentants seront plus nombreux cette fois au Mans avec huit Belges répartis dans trois des quatre catégories. C’est le plus beau score depuis 2002, année où l’on comptait également huit pilotes nationaux avec Eric Van de Poele (qui avait terminé au pied du podium), Marc Goossens, Didier Theys, Didier de Radiguès, Vincent Vosse, Marc Duez, Anthony Kumpen et Michel Neugarten.

Parmi nos cinq pros du volant, seul Stoffel Vandoorne, 3e en 2019 avec la LMP1 SMP, peut viser la victoire en LMP2 et même un nouveau podium absolu au volant de l’Oreca Jota partagée avec Tom Blomqvist et Sean Gelaël. Les quatre autres rouleront en GT, tous sur des Porsche privées.

Vainqueur l’an dernier en GTE-Pro, Maxime Martin a fait les frais du retrait officiel d’Aston et pilotera désormais une 911RSR du team taiwanais Hubauto qu’il partagera avec Dries Vanthoor et le Portugais Alvaro Parente. Également ancien lauréat, Laurens Vanthoor a lui été recruté par l’équipe américaine WeatherTech Racing qui alignera également Earl Bamber et Cooper McNeil.

Enfin, le rookie Alessio Picariello disputera ses premières 24 H mancelles en GTE-Am au sein du team Absolute Racing. Épaulé par Marco Seefried et Andrew Haryanto, il peut viser le tiercé de la plus petite catégorie au sein de laquelle on retrouvera également la débutante Sarah Bovy au sein du team Ferrari Iron Dames en compagnie de Rahel Frey et Michelle Gating.

Bailly au bout du rêve

De retour au Mans, pour la première fois sur un proto LMP2, Tom Cloet ne peut espérer mieux que de voir l’arrivée sur sa Ligier Eurasia Motorsport, une voiture et un team pas vraiment au niveau de la concurrence.

Enfin, Nigel Bailly, paraplégique depuis un accident de motocross à l’âge de 14 ans, troquera son fauteuil roulant contre le baquet d’un proto Oreca LMP2 engagé par Graff. Bénéficiant de l’invitation "Innovative Car" (la voiture est dotée de commandes adaptées aux handicaps de deux de ses pilotes), il espère lui aussi vivre son rêve jusqu’au bout. Une belle leçon de vie pour tous les valides et moins valides.Olivier de Wilde