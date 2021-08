Il était une fois côté jardin

Côté jardin. Vilar et Avignon Photographie Où jardin des Doms, place du Palais des papes, 84000 Avignon. Quand Tous les jours jusqu’au 14 novembre. Rens. : https://maisonjeanvilar.org/event/cote-jardin/Le livre Édition de l’association Jean Vilar, carnet #1, 80 pp., 12 €

Au milieu de la montée qui mène aux jardins des Doms à Avignon, tout à côté du Palais des Papes, on aperçoit d’abord une grande photographie en noir et blanc dans un cadre sur pied. Arrivé à sa hauteur, on y reconnaît d’emblée Jeanne Moreau et Gérard Philipe tout simplement parce que, pour ceux qui ont aimé Jules et Jim et Fanfan la Tulipe, ils garderont toujours l’âge qu’ils avaient dans ces films. On ne reconnaît pas nécessairement Jean Vilar. D’abord parce que sa mise apparemment paradoxale - salopette, mais chapeau ; espadrille, mais cartable neuf - déconcerte. Elle ne devrait pas car, sous le soleil provençal dont il se protégeait en cet été 1951, l’homme rejoignait tout simplement, comme un ouvrier, le lieu de son travail de metteur en scène. La suite des photographies exposées tout au long d’un parcours dans les jardins montre d’ailleurs des hommes et des femmes venus pour exercer leur métier d’acteur et non des vedettes en représentation.

Aventure théâtrale

Il est vrai que beaucoup d’entre eux, tels Jean-Pierre Darras, Sylvia Monfort ou Philippe Noiret en étaient à leurs débuts. Mais manifestement l’ambiance était bon enfant. Un peu "comme une colo" dira plus tard Agnès Varda, auteure des photographies avec Suzanne Fournier, Boris Lipnitzki et Serge Lido. "Nous mangions à la table commune, écrivit un jour Vilar, il n’y avait pas de défraiement journalier. Un comité, composé d’Avignonnais charmants et hospitaliers, nous allouait telle chambre, à l’hôtel ou chez eux. On n’avait pas le choix. Excepté un ou deux énergumènes, la tenue de la troupe pendant cinq ans fut parfaite".

Dans cette exposition (1), l’agrément de la promenade avec vue magnifique sur la ville complète naturellement la lecture de ces images d’archive. Dans le livre publié pour l’occasion, ce sont les textes de Jean Vilar qui font comprendre toute la mesure de l’aventure théâtrale et humaine qu’il a entamée en 1947. Les débuts ne furent pas une partie de plaisir. Il fallait composer comme il le rappela dans "33 propos sur Avignon" : "Je me souviens de ces têtes. Oui, aussi. Je crois que je ne les avais jamais perdues de vue. Ces têtes d’hommes affables, retors. Mais souriants. Ces Avignonnais qui, au hasard des premières années, m’ont à la fois aidé et empêché de faire ce que ce Festival aurait pu être. Œil vif, regard malin, poil vif, ton chantant. Et toujours le sourire. ‘Rien de trop, Monsieur Vilar’. C’était le Chœur grec pour moi."

Liberté

On notera que si cette exposition ne relève pas de la photo pour presse "people", elle n’a rien à voir non plus avec la photo de théâtre telle qu’on la concevait encore alors. C’est-à-dire une copie servile et figée de ce qui ne se donne par définition que dans le mouvement. Il faudra alors longtemps encore pour que les metteurs en scène comprennent que "le théâtre c’est le théâtre et la photo c’est la photo" ; pour qu’ils laissent aux photographes une égale liberté dont jouissaient ceux et celles auxquels on doit ces belles photos de famille.

Jean-Marc Bodson

(1) Exposition inscrite dans la programmation du 75e Festival d’Avignon et du Grand Arles Express des Rencontres de la Photographie d’Arles