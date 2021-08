Jeunes Européens vantent "écoscore" passionnément

Pendant 10 jours, de fin juillet à début août, une trentaine de jeunes adultes (20 ans de moyenne d’âge), ont sillonné une partie du territoire belge à vélo, tâchant de convaincre des citoyens, des élus, des entreprises, du bien-fondé de leur action. Laquelle ne consistait pas seulement à pédaler, mais aussi - et surtout - à récolter des signatures afin que l’Europe mette sur les rails législatifs un projet qui leur tient à cœur : rien de moins qu’un "écoscore", sorte de label semblable au "nutriscore" visible sur les emballages des produits que nous achetons et consommons en Europe, et qui indiquerait l’impact écologique de chaque produit. Un "simple" vœu qui s’avère en réalité bien plus compliqué qu’il n’y paraît.

Un million de signatures

Tout d’abord parce que, pour que l’initiative soit prise en compte, pas moins d’un million de signatures doivent être collectées auprès d’un minimum de sept pays de l’Union européenne. C’est le principe de l’ICE, pour "initiative citoyenne européenne", un outil officiel de pétition à destination des citoyens qui souhaitent initier de nouvelles lois européennes adaptées à leurs besoins.

"Au tout départ, il y avait cette volonté de prendre une action concrète par rapport à la crise climatique que nous traversons", se lance Antoine Thill, l’un des porte-parole belges du mouvement en faveur d’un écoscore européen. "On s’est retrouvés en petit groupe de sept jeunes venus des trois coins de notre beau petit pays et on s’est dit qu’au fond, ce qui a un impact réel dans notre quotidien, c’est notre consommation à nous tous. Et malheureusement, on a eu cette impression qu’on n’avait pas accès à une information assez précise, assez claire, assez transparente quand il s’agissait de faire ses achats au quotidien. C’est à partir de là qu’on s’est dit qu’un écoscore pouvait être quelque chose d’intéressant et d’autant plus intéressant à une échelle européenne, ce qui permet d’avoir une uniformité sur le territoire et une régulation de ce type d’indications."

Le coup de boost

Initié en Belgique et mûri au cœur de l’hiver dernier, le projet a officiellement démarré le 23 juillet dernier. Avec un objectif bien précis : ces jeunes citoyens ont un an pour récolter le fameux million de signatures requises pour pousser le projet au sein des institutions européennes. Une cinquantaine de jeunes issus de dix pays de l’Union européenne ont déjà rejoint le projet.

Pour marquer le coup, la "team Belgium", elle, s’est élancée dans un voyage qui a fait étape à Bruxelles, Leuven, Hasselt, Hannut, Huy, Liège, Spa, Vielsam, Clervaux, Ettelbruck et, enfin, Luxembourg-Ville. "Les gens étaient très francs avec nous sur ce qu’ils pensaient du projet : sur le bio, le local, les grandes multinationales, les petits producteurs locaux, tout cela dans un cadre très positif", se réjouit Nina, qui a fait une partie du voyage et a manifestement apprécié ce premier "coup de boost" après une année de confinements. "On a eu tous types de réactions mais la plupart des gens étaient réceptifs, et assez motivés", abonde de son côté Charlotte, elle aussi du voyage.

Un label complexe

Au-delà de la démarche citoyenne, le périple a constitué une occasion de discuter du projet avec les producteurs de petite taille (et donc, en principe, favorisés par la mise en place d’un tel label), mais qui observent parfois l’arrivée d’un tel label d’un œil circonspect : "On a aussi remarqué la complexité d’un tel label, par exemple auprès de la brasserie Lupulus, qui dit faire énormément pour utiliser moins d’eau mais qui a des concurrents tel AB Inbev qui peut faire des économies d’échelle. C’est là qu’on voit que l’écoscore n’est pas forcément intuitif. C’est toute la difficulté de proposer un label qui soit à la fois clair et juste ", remarque Nicolas, lui aussi partie prenante du voyage, aussitôt rejoint par Antoine Thill : "Face à cet échange avec ce petit producteur qui a peur d’être désavantagé, on a expliqué notre méthode de calcul, qui pourrait se baser sur l’analyse du cycle de vie, qui est la méthode créée depuis plus de dix ans par la Commission européenne, mais qui est aussi très technique, avec beaucoup de données à récolter, donc quasi impossible à mettre en œuvre sur tous types de produits. Nous avons donc aussi évoqué une méthode utilisée par Yuka (une application qui permet de calculer, entre autres choses, l’impact environnemental des produits), et d’autres associations, où la localisation du produit est un caractère en soi qui permet d’avoir des points bonus à cet écoscore. On n’a pas une prétention d’expertise totale sur ces questions complexes ; ce n’est pas notre rôle mais celui de la Commission qui devra se saisir du projet."

Éviter le "greenwashing"

En l’absence d’une expertise européenne indépendantes, certaines firmes n’ont pas attendu pour concocter leur propre écoscore "maison". À l’image de Carrefour, en France, qui affiche déjà sur ses produits alimentaires en ligne un écoscore qui doit permettre à l’enseigne "d’analyser les retours clients et leurs attentes pour mettre en lumière de potentielles améliorations dans la méthodologie de calcul".

D’autres géants de l’industrie agroalimentaire sont aussi sur le coup, relève par ailleurs le réseau d’informations européennes Euractiv, qui annonce pour cet automne le lancement d’un projet pilote regroupant une vingtaine de firmes (ainsi qu’une université, en l’occurrence la KULeuven), qui vise à imprimer des écoscores sur certains emballages. Là aussi, on parle bien d’un écoscore conçu par, et pour les entreprises. Or, "si toutes les différentes compagnies commencent chacune à créer leur propre écoscore, on va se retrouver face à une absence d’harmonisation et une quantité d’informations qui au final ne voudra plus dire grand-chose", observe de son côté Antoine Thill. L’écoscore européen, un outil anti-greenwashing ? Aussi, à en croire la présentation du projet porté par ces jeunes Européens, qui entend "éviter le greenwashing en prenant en compte tous les principaux critères du produit tout au long de son cycle de vie".

