La commune ne sollicite pas d’aide régionale pour les sinistrés

Sous l’impulsion du gouvernement wallon, le centre régional d’aide aux communes (CRAC) peut octroyer des prêts à taux zéro aux communes touchées par les inondations afin qu’elles puissent elles-mêmes venir en aide à leurs habitants. Ces prêts sont plafonnés à 2500 euros par foyer et doivent permettre d’anticiper les interventions des compagnies d’assurances et/ou du fonds des calamités. Plusieurs communes du Brabant wallon en ont fait la demande, comme Wavre et Mont-Saint-Guibert, mais pas Court-Saint-Étienne.

De quoi faire bondir le groupe Oxygène, dans l’opposition au conseil communal. En contactant le président du CPAS, il s’est vu répondre que la procédure était trop lourde administrativement et qu’aucune demande d’aide n’était parvenue au CPAS. La commune a donc décidé de ne pas solliciter le mécanisme régional. Un comble, souligne le groupe d’opposition, alors que la commune en fait la promotion sur son site internet.

"La commune ne se rend pas compte qu'il y a des gens dans le besoin, déplore Maryline Charlier, conseillère communale Oxygène. Il y a des habitants qui ont tout perdu et qui n'ont toujours pas réintégré leur logement. Je ne comprends pas, je suis furieuse. Les gens viennent au dépôt (les locaux remplis de dons situés au 63 de l'avenue Provinciale, NdlR) pour chercher de la nourriture car ils ont faim. Refuser cette aide régionale, alors que ça n'impacte pas les finances communales, c'est un manque de respect et d'empathie pour ces familles. La commune va sûrement chercher une solution mais le temps que tout ça se fasse sur le plan administratif, ça sera trop tard. Les gens ont besoin de leur argent hier. Ils n'ont pas le temps que ça se décide au collège ou au CPAS."

Un manque de communication

Contacté, le président du CPAS nuance. Il confirme que la procédure du CRAC a été jugée trop lourde, comparé à un mécanisme d'aide communal. "Le prêt du CRAC nécessite une convention à faire adopter au conseil communal et à passer avec les sinistrés, explique Steve De Wevere. Il est plafonné à 2 500 euros or on aimerait aller au-delà. On a donc décidé de passer par le CPAS, ce qui permet d'avoir une marge de manœuvre plus importante, de 5 à 10 000 euros, si le citoyen prouve qu'il y a une promesse d'intervention de l'assurance. On peut octroyer ces aides sur simple demande au bureau permanent du CPAS. Ce sera bien plus simple et plus rapide."

Cette avance de trésorerie a toujours été disponible mais elle n’a pas encore été sollicitée par des sinistrés. Le président du CPAS reconnaît un manque de communication sur cette possibilité. Une communication est d’ailleurs prévue sur les réseaux sociaux la semaine prochaine.Sarkis Geerts