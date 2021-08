La place Saint-Lambert sera italienne

Cette année, LiegItalia aura une saveur particulière. En effet, cette manifestation qui se déroule aux abords de la place Saint-Lambert, à Liège, aura un parfum d’anniversaire, puisque l’on fête cette année les 75 ans de l’immigration italienne.

Du coup, Frédéric François, lui-même, fera un discours d’anniversaire lors de l’inauguration prévue le 19 août à 15 h. Au programme également, mais le samedi 21 au soir, un concert d’Helmut Lotti, qui interprétera les chansons de son nouvel album en italien.

Bref, quatre jours où l’Italie sera à la fête grâce à l’ambiance de ce véritable village italien au cœur de Liège, à des animations diverses et des surprises tout au long de l’événement.

Vous flânerez au rythme de la musique italienne tout en dégustant des produits tous plus alléchants les uns que les autres. L'ambiance musicale sera assurée grâce aux nombreux concerts d'artistes italiens. Cette année, seize marchands feront la part belle aux spécialités culinaires italiennes : parmesan et autres fromages, jambon de Parme et autres charcuteries. De délicieuses pâtisseries prendront place aux côtés d'arrosticini (brochettes des Abruzzes) ou encore d'une tavola calda avec pizza et antipasti (tomates séchées, olives et artichauts).

Le traditionnel défilé de Vespa et Abarth se tiendra, dimanche 22 août au matin, entre la place Saint-Lambert et les Guillemins. Plus de cent véhicules seront présents. La culture ne sera pas en reste avec la mise en place d’une expo photo présentée sur des cubes géants retraçant l’histoire de l’immigration italienne vers la Belgique à travers des articles de presse.

Bref, venez vivre la Dolce Vita sur la place Saint-Lambert du 19 au 22 août, entre 10 h et minuit. L'événement est bien entendu gratuit et se fera dans le respect des mesures sanitaires actuelles.

J.-M.C.

Tout le programme est disponible sur le site internet https://www.liege.be/fr/evenements/liegitalia-2021