Le monde d’après, les questions de toujours

Klara et le soleil Roman De Kazuo Ishiguro, traduit de l’anglais par Anne Rabinovitch, Gallimard, 384 pp. Prix 22 €, version numérique 16 €

Né en 1954 à Nagasaki, installé en Grande-Bretagne dès 1960 (son père y ayant été amené par son travail d’océanographe), naturalisé citoyen britannique en 1982, Kazuo Ishiguro avait conquis un large public bien avant d’être couronné par le Nobel de littérature en 2017. Traduit dans une trentaine de langues, l’auteur des Vestiges du jour (adapté avec maestria par James Ivory en 1993) n’aime rien moins que se renouveler avec une habileté jamais prise en défaut. C’est à nouveau le cas avec Klara et le Soleil, son huitième roman, qui se voit traduit quelques mois seulement après sa sortie en Angleterre.

On est cette fois dans la veine dystopique, un cran plus loin sans doute que dans Auprès de moi (2011). Situé dans une campagne anglaise idéale, ce roman mettait en scène les élèves d’une école qui avaient toujours su ce qui les attendait sans en être pleinement conscients - ambivalence sur laquelle l’auteur jouait avec brio. En réalité, les vies de ces jeunes étaient tracées par d’autres dans le but de prélever leurs organes vitaux. Plus qu’une œuvre de science-fiction ou qu’un exercice rhétorique à vocation éthique, cette fiction brillante était une interpellation sur le sens de la vie - celle des clones bousculant la nôtre.

Cette fois, ce sont des robots androïdes ultra-performants, conçus pour vivre aux côtés d’enfants et d’adolescents, qui viennent secouer les rapports humains. Klara est l’une de ces AA (pour Amie Artificielle) qui se languit d’être choisie à son tour pour intégrer une famille. Ce temps d’attente, elle le met à profit pour observer les passants et le monde du dehors qu’elle perçoit depuis la vitrine du magasin qui la commercialise, n’ayant d’autre but que d’en apprendre le plus possible afin de se préparer au mieux à aider l’enfant qui l’accueillera. C’est de là également qu’elle noue une relation particulière avec le Soleil, dont les nutriments sont essentiels à son fonctionnement comme à la bonne santé des humains.

Gentille et serviable

Le jour tant espéré arrive enfin : Josie et sa mère choisissent Klara. La voilà découvrant une nouvelle réalité, au milieu d’humains dont elle n’a de cesse de décrypter les interactions dans une position inconfortable : Klara se voulant aussi clairvoyante, gentille et serviable que possible en toute situation, elle est continuellement aux aguets des réactions des uns et des autres. Ce, alors qu’elle n’a point oublié la mise en garde formulée juste avant son "adoption" : les humains ne tiennent pas toujours leurs promesses.

C’est à Klara que Kazuo Ishiguro a audacieusement confié le rôle de narratrice, la traduction rendant avec force cette voix qui est à la fois un peu froide, précise, rigoureuse, sans que ce soit jamais un désagrément. Observatrice hors pair (notamment des moyens utilisés par les humains pour engendrer les réactions/décisions escomptées chez leurs semblables), elle ne déborde jamais du rôle qui lui a été confié, ne se permettant aucune initiative ni réflexion personnelle sans avoir été sollicitée. Et si elle ne partage jamais ni sentiments ni émotions, le lecteur est tout de même çà et là mal à l’aise de constater l’instrumentalisation dont elle peut être l’objet, les humains tentant diversement de s’en faire une alliée. Alors qu’elle ne peut pas se permettre de les décevoir : Klara a été choisie quand d’autres modèles plus sophistiqués lui faisaient concurrence.

Univers incertains

Si Kazuo Ishiguro ne redoute jamais de varier les époques, les atmosphères et les genres, il inscrit toujours ses romans dans un contexte politique et sociétal marqué, bien que relié à des univers incertains. Le monde qu’il dépeint ici est ainsi impossible à situer géographiquement et temporellement. Mais nous touchons presque du doigt ses contours : une pollution grandissante, une maladie sans remède, des catégorisations entre humains toujours plus stigmatisantes (ceux bénéficiant d’une "édition génétique artificielle" étant avantagés). Dans ce décor singulier, l’auteur de Quand nous étions orphelins et Le géant enfoui sonde la solitude, l’amitié, l’apprentissage de l’amour, la loyauté, la générosité, la part en nous "qui s’obstine à croire qu’il y a quelque chose d’inatteignable au fond de chacun d’entre nous", l’espoir. Et, bien sûr, les limites de la science, si ingénieuse et séduisante soit-elle. Dans le même élan, il interroge avec acuité deux versants emblématiques de notre humanité : à quel point sommes-nous irremplaçables ? qu’est-ce qu’une vie réussie ? Des questions incontournables.

Geneviève Simon