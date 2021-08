Le "nation-building" sacrifié à Kaboul

Pour justifier le retrait des troupes américaines d'Afghanistan, Joe Biden a invoqué lundi le fait qu'elles y avaient été envoyées pour combattre le terrorisme (une mission achevée depuis longtemps, a-t-il insisté), et non pour "bâtir une démocratie".

L’explication est commode, mais contestable. La "doctrine Bush", dans les années 2000, répondait, certes, à des impératifs de sécurité qui impliquaient de déloger les ennemis de l’Amérique de leurs repaires à l’étranger, mais elle avait aussi pour objectif d’exporter un modèle de démocratie libérale considéré comme moralement supérieur. La protection des droits de l’homme - et de la femme - avait donc sa place dans les raisons d’intervenir en Afghanistan et d’y rester.

Dans les propos de Joe Biden, ce qui interpelle, c'est moins la réécriture du passé comme expédient que la conclusion qui en découle implicitement : le nation-building a enlisé les États-Unis dans la plus longue guerre de leur histoire, c'était une erreur et elle ne doit plus être répétée.

Nul doute que les contempteurs de l’impérialisme ou du messianisme américain s’en réjouiront. Le message adressé par la Maison-Blanche aux tyrans et autres aspirants dictateurs de la planète est néanmoins terrible. Il revient à leur dire : n’abritez pas de terroristes qui conspirent contre les États-Unis, et il ne vous arrivera rien.

Cette approche présuppose à tort que le nation-building serait en soi une abomination. D'aucuns l'affirment en réduisant cette ambition à une tentative nécessairement vaine d'imposer à un pays des valeurs qui ne seraient pas les siennes - comme si la liberté ou l'égalité (notamment entre hommes et femmes) n'étaient pas des valeurs universelles. Au ministre Alain Peyrefitte qui estimait que les Chinois n'étaient pas faits pour la démocratie parce qu'ils ne l'avaient pas inventée, Simon Leys répondit un jour qu'ils n'avaient pas inventé non plus le moteur à explosion, ce qui ne les condamnait pourtant pas à aller à pied.