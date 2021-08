Le Parti travailliste ne veut plus de Ken Loach dans ses rangs

Nina Guérineau de Lamérie Correspondance particulière à Londres

Le ménage continue. Depuis samedi, le réalisateur britannique Ken Loach n’est plus un fidèle membre du Parti travailliste britannique. Le socialiste, dont les films sont salués pour leur traitement de la pauvreté au Royaume-Uni, retrouve la clique des "expulsés" du premier parti d’opposition. Et devient une énième victime de la "purge", selon ses propres mots, qui se déroule au cœur de la formation politique avec l’arrivée de Keir Starmer en avril 2020. L’illustration du combat interne que se livrent, depuis des années, la frange centriste et la frange plus à gauche du Labour.

Des divisions largement malmenées par les accusations d’antisémitisme qui visent indirectement le prédécesseur du libéral Keir Starmer, Jeremy Corbyn, leader du parti de 2015 à 2020. Durant ses années de leadership, celui qui représente l’aile gauche du parti était régulièrement accusé de laisser impunis ceux qui attaquaient directement la communauté juive ou l’État d’Israël. L’an dernier, une enquête du Comité pour l’égalité et les droits humains a dévoilé ce qui était passé sous silence, en pointant des défaillances "inexcusables" et un "manque de volonté de s’attaquer à l’antisémitisme plutôt qu’une inaptitude à le faire".

Ken Loach fait partie des indéfectibles soutiens de l’ancien chef travailliste. "Les entreprises et leurs alliés politiques, y compris l’aile droite du Parti travailliste, ont lancé une campagne pour détruire Jeremy Corbyn et les possibilités qu’il représentait. Corbyn, un homme de paix et antiraciste de longue date, a été qualifié d’antisémite", écrivait le réalisateur dans une tribune du journal The Scotsman en avril 2020, quelques mois après l’annonce du retrait de Corbyn de la tête du parti. Car, pour ses partisans, les attaques pour antisémitisme n’étaient qu’un moyen de justifier l’expulsion de figures travaillistes d’extrême gauche. Comme Ken Loach qui, en 2019, lorsque d’anciens employés du Labour parlent pour la première fois du sentiment anti-juifs dans un documentaire diffusé par la BBC, réduit cela au seul but de "détruire Corbyn".

"Il a toujours soutenu les opprimés", défend Corbyn

Le réalisateur a donc finalement lui aussi été mis à la porte. "Le QG travailliste a décidé que je n’étais pas acceptable en tant que membre du parti, parce que je ne renierai pas ceux qui ont déjà été expulsés. Je suis fier d’être aux côtés des bons amis et camarades victimes de la purge" a réagi Ken Loach, 85 ans, samedi, sur le réseau social Twitter. Celui qui a remporté la palme d’or en 2016 pour I, Daniel Blake s’est insurgé contre une "chasse aux sorcières". Son expulsion n’a pas manqué de faire réagir Jeremy Corbyn : "Ken Loach a réalisé des films exceptionnels et a toujours soutenu les opprimés. Il mérite notre respect et notre solidarité", a-t-il dénoncé. Le député Labour John McDonnell, ex-bras droit de Corbyn, a estimé, lui, que c’était une "honte" d’expulser un "excellent socialiste".

Ce énième départ forcé, dont la raison officielle n’a pas encore été dévoilée, intervient à seulement un mois du congrès annuel du Labour, qui se tiendra fin septembre. Et laisse à penser que Keir Starmer cherche à se démarquer politiquement de son prédécesseur, une fois de plus. Mais aussi à se différencier sur la manière de faire face à l’antisémitisme, qui constitue toujours une question très sensible au sein de la formation. "Lorsque Keir Starmer a été élu chef des travaillistes, il a dit qu’il œuvrerait sans relâche pour faire du parti un endroit accueillant et sûr pour les personnes juives, et il reste déterminé à tenir cette promesse", a justifié un proche du dirigeant dans le quotidien The Times. Fin juillet, le comité exécutif national du parti a ainsi exclu quatre groupes proches de Jeremy Corbyn, jugés "incompatibles" avec les valeurs du parti.

