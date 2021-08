Le plus gros incendie de l’été en France

Le pire a été évité", l'incendie n'ayant fait aucune victime, "mais la bataille continue", a estimé le président français Emmanuel Macron mardi, en visite dans l'arrière-pays de Saint-Tropez (Var) et le massif des Maures, en proie aux flammes depuis lundi. Le chef de l'État est arrivé en fin d'après-midi au poste de commandement du Luc, à une heure de route du fort de Brégançon où il réside depuis début août. Mardi soir, le feu avait parcouru 6 500 hectares et connaissait des reprises : "La bataille continue, le feu n'est pas fixé et stabilisé, les prochaines heures sont particulièrement décisives", a insisté M. Macron.

S'adressant aux gendarmes, pompiers et élus locaux, le Président a insisté : "Si nous avons ce bilan humain, c'est aussi grâce à vous." Cet incendie n'a fait aucune victime parmi les habitants et les touristes, "et malgré trois blessés nos sapeurs pompiers continuent d'être au combat", a insisté le chef de l'État. Au total, "plusieurs milliers" de personnes ont été évacuées dans la nuit de lundi à mardi, a-t-il souligné.

On ignorait mardi après-midi combien de Belges ont dû être évacués, le Var étant une destination de vacances très prisée. Le ministère des Affaires étrangères n’avait pas encore reçu d’informations concernant des citoyens belges en difficulté dans la région, mais suivait la situation sur le terrain. La compagnie d’assurance de voyage VAB avait jusqu’alors reçu un seul appel d’une famille belge se trouvant dans la zone concernée, tandis qu’Europ Assistance n’en avait reçu aucun. L’hébergement le plus proche de TUI Belgium est un hôtel situé à environ 30 kilomètres des feux de forêt, a indiqué le voyagiste, ajoutant qu’aucun problème n’avait encore été signalé là-bas. La société suit néanmoins la situation de près, a-t-elle précisé.

Par ailleurs, un incendie a ravagé au moins 9 000 hectares dans le sud du Portugal. Plus de 600 pompiers ont été mobilisés mardi pour venir à bout d’un feu de forêt qui a fait rage pendant deux jours dans la région touristique de l’Algarve, avant d’être considéré circonscrit par la protection civile. (Belga et AFP)