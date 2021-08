L’illusion d’une autre France

La France libérée (1944-1947) Essai De Michel Winock, Perrin, 396 pp. Prix 23 €, sortie le 26 août

Ces deux dernières années, les historiens ont évoqué le 75e anniversaire de la Libération et de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une célébration en mode mineur en raison notamment de la pandémie. Un an après, il ne reste plus rien à fêter, certes, mais c’était une bonne occasion de revenir sur les espoirs beaucoup trop souvent déçus, pour ne pas dire franchement galvaudés, de sociétés occidentales qui avaient cru qu’un monde plus juste, plus équitable, plus humain sortirait de la seconde grande boucherie universelle du XXe siècle. On en fut très vite, très loin pour la Belgique comme le montrèrent à leur manière Jules Gérard-Libois, José Gotovitch, Xavier Mabille ou encore Martin Conway pour ne citer que quelques grands analystes. Mais la France ne fut pas en reste pour en revenir très rapidement aussi à ses vieux démons… et donc à reprendre des us et coutumes qui firent que la IVe République ne fut pas appelée à survivre à trois lustres. Mieux : cela se termina tellement mal qu’il fallut faire appel à Charles de Gaulle comme ultime recours !

Regard global

En fait, tout bascula en trois ans. Pour bien comprendre l’enchaînement des illusions perdues, il fallait un historien se doublant d’un politologue averti même si on le connaît surtout pour ses travaux sur le monde intellectuel et littéraire.

Michel Winock, fondateur et éditeur de la revue L’Histoire tout en ayant pris en charge la mise en valeur du passé dans moult environnements littéraires et éditoriaux réputés - car c’est de lui qu’il s’agit… - s’est attelé à nous rappeler cette période porteuse de grandes espérances mais débouchant finalement sur une instabilité digne de la IIIe République et aussi sur la guerre froide qui ne tarda pas à suivre.

Comme toujours, Michel Winock a opté pour un regard global qui l’amène à traiter les années de sortie de la guerre à travers une vingtaine de chapitres où la politique est forcément très présente. Mais son tableau global inclut aussi les grands événements culturels, judiciaires et même sportifs.

Bref, un livre d’Histoire qui fera date pour lancer la saison littéraire. Avec en prime des aperçus biographiques, une chronologie, un zoom sur les arts et les lettres de l’époque mais même une aussi étendue qu’intéressante orientation bibliographique…

Christian Laporte