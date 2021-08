L’initiative

Le "Tram Experience" fait son retour à Bruxelles.

Dès le samedi 18 septembre, le voyage culinaire proposé par le "Tram Experience" fera son retour dans la capitale, a annoncé mardi l’organisation. Le tramway-restaurant, rénové et relooké, transportera à son bord les gourmands à travers un itinéraire vert et émaillé de lieux emblématiques bruxellois (Flagey, musée du Tram, Cinquantenaire, etc.), tout en proposant un menu gastronomique typiquement belge. Afin de se réapproprier les saveurs locales et pour ouvrir la saison, le menu proposé dans le "Tram Experience" sera le fruit de la collaboration entre trois chefs issus des trois régions du pays, à savoir Martin Volkaerts (restaurant L’Ama ndier , à Genval), Glen Ramaekers (restaurant Hump hrey , à Bruxelles) et Dennis Broeckx (restaurant L’Épicerie du cirque , à Anvers). Leurs instructions seront réalisées, à bord du tram en mouvement, par le chef traiteur Thibault Granville ( Taste Great ). Cette programmation sera renouvelée régulièrement et d’autres talents bruxellois seront à découvrir au fil des mois.

" Avant, on ne travaillait qu’avec un seul chef bruxellois. On a voulu donner un aspect plus ‘belge’ au concept, et proposer une sorte de tour de Belgique" , explique-t-on chez Visit.brussels.

Les mesures sanitaires en vigueur seront également respectées à bord du "Tram Experience". Les passagers devront se présenter avec un masque, qu’ils enlèveront une fois installés pour profiter de l’expérience, et la capacité d’accueil à bord a été réduite pour permettre de respecter les mesures de distanciation physique sans intenter au confort des passagers. (Belga)