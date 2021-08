L’Union européenne "parlera avec les talibans"

La nouvelle donne politique à Kaboul n'a rien pour plaire à l'Union européenne, qui n'a cependant pas d'autre choix que de s'en accommoder. L'objectif des Occidentaux d'ériger un État moderne et démocratique en Afghanistan a vécu. "Les talibans ont gagné la guerre. Donc, nous devrons parler avec eux, afin d'engager un dialogue aussi vite que nécessaire pour éviter une catastrophe humanitaire et migratoire", a déclaré le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, après la conférence de presse des ministres des Affaires étrangères qu'il avait convoquée ce mardi à Bruxelles. Parler avec les talibans ne signifie pas reconnaître officiellement le nouveau régime, a toutefois précisé l'Espagnol. Par ailleurs, si l'aide humanitaire continuera à être assurée, il n'est pas question de continuer à verser à Kaboul de l'argent européen dans le cadre de programmes d'aide au développement avant que la situation soit clarifiée, a complété le Haut représentant. "Il faut rester vigilant quant au respect des obligations internationales acceptées par les différents gouvernements afghans pendant cinquante ans et suivre de près la situation des femmes et des filles, qui nous inquiète beaucoup à l'heure actuelle." L'Union sera également attentive à ce que l'Afghanistan ne redevienne pas une terre d'accueil pour les terroristes étrangers.

L’Union européenne va évacuer ses collaborateurs afghans

L’autre grande priorité des Européens, notamment exprimée lundi soir par le président français, Emmanuel Macron, est que la situation en Afghanistan ne provoque pas de flux migratoires à large échelle vers l’Union européenne.

En revanche, l'Union européenne s'engage à évacuer ses collaborateurs afghans et les membres de leurs familles, soit environ 400 personnes. "Nous ne pouvons pas les abandonner", défend Josep Borrell. L'Espagne s'est déclarée prête à accueillir ces personnes pour qu'elles puissent ensuite être dirigées vers les différents États membres prêts à leur donner un visa - la Commission européenne ne dispose pas de ce pouvoir. L'Italie s'occupe de mettre en place le pont aérien et la France gère les questions de sécurité.

