"Mon père, ce salaud"

Enfant de salaud roman De Sorj Chalandon, Grasset, 331 pp. Prix 20,90 €, version numérique 14,99 €

Sorj Chalandon a souvent évoqué son père, en particulier dans Profession du père en 2015. Il y explorait la perversité possible d’une relation parent-enfant, dans un roman puissant, terrible, basé sur l’histoire même de l’écrivain à qui son père vola littéralement l’enfance au début des années 60 à Lyon, la transformant en enfer. Un père manipulateur, mythomane et pervers qui fait de son fils, Emile dans le roman, son souffre-douleur, et son espoir. Depuis qu’il est petit, il le soumet en pleine nuit à des entraînements sadiques de para-commandos, l’enferme dans un cagibi, lui monte la tête avec des histoires de complots et d’espions. Un roman qui vient d’être porté à l’écran par Jean-Pierre Améris mais qui échoue, expliquait Alain Lorfèvre dans La Libre, à traduire la force du roman de Sorj Chalandon.

Pour en trouver la suite, encore plus bouleversante, il faut se plonger dans le nouveau livre de l’écrivain : Enfant de salaud.

À nouveau, un roman très largement autobiographique. Sorj Chalandon y raconte qu’en 1962, son grand-père lui avait dit trois phrases assassines pour son père : "Durant la guerre, ton père, il était du mauvais côté" ; "Je l’ai même vu habillé en allemand place Bellecour" (à Lyon). Et la conclusion, assénée à un enfant de dix ans : "Tu vois, tu es un enfant de salaud".

Cinq uniformes

Sorj Chalandon portait en lui le poids de ces phrases sans avoir jamais pu les confronter à la réalité. Son père est mort en 2014, à 92 ans, dans un hôpital psychiatrique, sans s’être expliqué avec son fils.

Celui-ci a profité du confinement pour rechercher ce qu’avait été la vie de son père durant la guerre et pour enfin comprendre les terribles accusations du grand-père. Il est parvenu à retrouver en mai 2020 le dossier d’accusation porté sur lui au lendemain de la guerre par la Cour de justice de Lille qui l’a condamné à la prison pour "actes nuisibles à la Défense nationale". Et il y a découvert un incroyable "roman vrai" qu’il restitue dans le livre.

On y découvre un jeune homme de 18 ans, sans instruction, mais doué pour la mythomanie et le mensonge, inconscient du danger, et qui a pu voyager entre les "lignes" et les camps, durant toute la guerre, jusqu’à porter cinq uniformes différents en quatre ans (de soldat régulier à légionnaire pétainiste et puis résistant, du brassard à croix gammée à l’uniforme américain !). Il fut quatre fois déserteur de quatre armées différentes et même un moment condamné à mort. "Cet individu est un menteur, doué d’une imagination étonnante. Il doit être considéré comme très dangereux et traité comme tel", écrivait le chef de la Sûreté nationale de Lille en décembre 1944.

Klaus Barbie

Sorj Chalandon a repris ce matériau si riche qu’on lit d’une traite, mais en y mêlant étroitement la relation du procès de Klaus Barbie à Lyon en 1987 qu’il avait couvert pour le journal Libération. Son père lui avait alors demandé son aide pour qu’il puisse suivre le procès dans le public.

Dans le roman, Chalandon imagine qu’il avait déjà découvert la vérité sur son père dès 1987 et que deux procès à la fois, très différents mais parallèles, se déroulaient dans sa tête : celui de son père et celui de Klaus Barbie. Espérant, dans le roman, que le procès Barbie forcerait le père à raconter enfin, au fils, sa propre histoire.

Le sujet du roman reste bien la relation père-fils, avec ce mensonge perpétuel qui a taraudé toute la vie de l’écrivain, dont l’œuvre est marquée par les thèmes de la trahison et du mensonge.

Pour lui, le vrai salaud n’est pas "le gamin" qui s’est tant fourvoyé que le père qui a toujours refusé de dire la vérité au fils, qui n’a eu de cesse de tricher avec lui, le laissant orphelin de sa propre histoire : "Le salaud, c’est le père qui m’a trahi", conclut Chalandon.

Guy Duplat