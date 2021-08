Marc Hecker

Directeur de la recherche et de la valorisation à l’Institut français des relations internationales (Ifri)

La déroute américaine en Afghanistan est-elle spécifique, ou bien comprend-elle des éléments communs avec d’autres défaites que l’Occident a connues ces dernières décennies ?

Définir ce qu’est une victoire et une défaite à l’heure des guerres irrégulières n’est pas simple. Il n’y pas de reddition formelle, pas d’armistice. On peut cependant parler d’échec majeur dans le cas afghan, tant les objectifs fixés par George W. Bush en 2001 sont loin d’avoir été atteints vingt ans plus tard. Al-Qaïda n’a pas été éradiqué - en dépit de l’élimination de Ben Laden - et les talibans sont revenus au pouvoir.

Les Occidentaux semblent multiplier ces échecs depuis le Vietnam en 1975… Comment l’expliquer ?

Les guerres du Vietnam et d’Afghanistan appartiennent à la catégorie des conflits "asymétriques" ou "irréguliers", c’est-à-dire qu’ils opposent des armées classiques à des mouvements pratiquant la guérilla. En outre, dans ces deux cas, l’armée américaine opérait loin de son territoire national, ce qui entraînait un coût important. Autre point commun à ces deux conflits : les combattants irréguliers étaient particulièrement déterminés, motivés idéologiquement. On parle à ce sujet d’"asymétrie des volontés". Et ils bénéficiaient de soutien extérieur et d’une base arrière où se replier. On constate depuis la fin de la guerre froide que les armées occidentales sont plus à l’aise face à des adversaires étatiques ou face à des groupes non étatiques qui contrôlent des territoires et des institutions. Le régime des talibans a été renversé en quelques semaines en 2001, tout comme celui de Saddam Hussein en 2003. En revanche, la phase ultérieure, celle de la "stabilisation" ou de la construction d’un nouveau régime (state-building) se révèle souvent bien plus compliquée. Les insurgés essaient alors de saper les nouvelles institutions, ce qui oblige les armées occidentales à passer d’un mode opératoire classique à une stratégie de contre-insurrection. En outre, le nouveau gouvernement n’est pas toujours perçu comme légitime par les populations. Dans le cas de l’Afghanistan, la corruption généralisée et les pratiques prédatrices de certains fonctionnaires ont discrédité l’État. L’établissement d’une bonne gouvernance, juste et équitable, est essentiel. Mais c’est plus facile à dire qu’à faire.

Pour vous, face aux groupes terroristes, il ne faut donc pas tant arrêter les interventions militaires que repenser cette partie politique de la mission.

Quand un sanctuaire terroriste se constitue, il faut bien trouver des moyens de le neutraliser. La guerre contre le terrorisme est critiquable, certes, mais on ne peut pas avoir uniquement un traitement policier et judiciaire de la menace quand un sanctuaire se situe à des milliers de kilomètres du territoire national. Seules les forces armées peuvent intervenir dans de telles situations. Attendre que ce sanctuaire se développe et que les terroristes planifient des attentats majeurs sur nos territoires n’est pas une solution. Il faut tirer les leçons des difficultés de certaines interventions récentes, en Afghanistan ou au Sahel par exemple, mais se retirer et renoncer à l’usage de la force n’est pas la solution, surtout face à un ennemi déterminé à frapper.

Quand on analyse les causes de l’échec américain en Afghanistan, sur quoi faudrait-il davantage insister si l’on pouvait repartir de zéro ?

La phase initiale de la guerre a été rapidement gagnée. La première erreur fut d’exclure complètement les talibans du jeu politique. On leur a fermé la porte et ils se sont mis dans une logique de guérilla. Ils ont pu le faire d’autant plus aisément qu’ils bénéficiaient d’une base arrière au Pakistan. La deuxième erreur est de ne pas avoir investi suffisamment dans la reconstruction et dans le développement d’institutions politiques représentatives et non corrompues. Les Américains ont misé sur des acteurs locaux qui, pour certains, se sont livrés à de la prédation. La population n’avait plus confiance dans la police ni la justice, ce qui a permis aux talibans de mettre en avant leur modèle alternatif.

Entretien : Bosco d’Otreppe

Marc Hecker est le coauteur de "La Guerre de vingt ans. Djihadisme et contre-terrorisme au XXIe siècle" (Robert Laffont, 2021). Prix du livre géopolitique 2021.