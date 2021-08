Nos choix étoilés

BELGIQUE Anvers

Congoville Art contemporain Où parc du Middelheim, Anvers Quand jusqu’au 2 octobre. Avec un plan et un guide du visiteur

Belgique Tout l’été, le beau Parc à sculptures du Middelheim est à l’heure africaine. Quinze artistes internationaux interrogent ce passé colonial si présent partout mais qu’on occulte. G.Dt

Shilpa Gupta Art contemporain Où au Muhka, à Anvers, www.muhka.be Quand jusqu’au 12 septembre

Belgique Très belle exposition de l’artiste Indienne, Shilpa Gupta qui utilise tous les supports : vidéo, installation, photos, médias interactifs, pour interpeller le spectateur sur le monde dans lequel nous vivons. Elle s’intéresse aux malentendus, aux préjugés, au racisme, au sens de l’histoire, à notre obsession sécuritaire, aux frontières qui nous divisent. G.Dt

Bruxelles

Dopchie et Viard Art contemporain Où Galerie Faider, 12, rue Faider, 1060 Bruxelles. www.galeriefaider.be et 02.538.71.18 Quand Prolongation Jusqu’au 31 août… Sur rendez-vous !

Première rencontre réussie chez Faider pour deux artistes qui n’avaient jamais entendu parler l’un de l’autre et se complètent entre murs et espace. Aux rouges flamboyants ou combinés de Dopchie répondent les fers rouillés de Viard. R.P.T.

Couillet

Fantasia Art et design contemporains Où Galerie Jacques Cerami, 346, Route de Philippeville, 6010 Couillet (Charleroi). www.galeriecerami.be et 071.36.00.65 ou 0477.784.434 Quand Jusqu’au 21 août, du mercredi au vendredi, de 14h30 à 19h ; samedi, de 11 à 18h. Fermé les jours fériés.

Vingt têtes d’affiche pour un rassemblement qui a tout du joyeux remue-méninges. Des artistes et des designers qui complotent entre eux, dialoguent en d’improbables rapprochements, attisent le regard et le désir complices en fouettant l’incongru par l’insolite… R.P.T.

Machelen

Dan Van Severen & Roger Raveel Art moderne Où Musée Raveel, Machelen-aan-de-Leie Quand jusqu’au 7 novembre, www.rogerraveelmuseum.be

Au musée Raveel à Machelen-sur-Lys, le dialogue beau et étonnant entre Dan Van Severen et Roger Raveel. Une confrontation de l’oeuvre du peintre minimaliste avec la période abstraite de Raveel. G.Dt

Knokke

Hans Hartung Art moderne Où Samuel Vanhoegaerden Gallery, Zeedijk, 785 (Attention : nouvelle adresse !), 8300 Knokke. www.svhgallery.be et 0477.51.09.89 Quand Jusqu’en septembre. Parution d’un très beau livre.

"Le père de l’abstraction lyrique", figure d’extrême importance de l’art abstrait du XXe siècle. Dès 1922, il avait embrayé sur les propositions plastiques de brillants devanciers, Mondrian, Kandinsky, Malevitch, en ajoutant une touche personnelle sans équivoque. L’exposition rassemble quelques pièces de très haute tenue. Un événement ! R.P.T.

Henry Van de Velde Art moderne Où Galerie Ronny Van de Velde, Zeedijk, 759, 8300 Knokke. ww.ronnyvandevelde.com et 050.60.13.50 ou 0477.55.10.28 Quand Jusqu’au 26 septembre, les samedis et dimanches, de 11 à 18h. Etonnant catalogue raisonné de tout l’œuvre peint et dessiné !

Un tableau majeur, "Paysan assis", vers 1886, qu’entourent une belle suite de dessins au crayon de couleur et au pastel, pour cette figure emblématique (1863-1957) de la modernité chez nous. Influencé par Van Gogh, son contemporain. R.P.T.

Bernar Venet "Anamorphosis" Art contemporain Où Guy Pieters Gallery, Albertplein, 15, 8300 Knokke. www.guypietersgallery.com et 050.612.800 Quand Jusqu’au 12 septembre, du jeudi au lundi, de 10 à 18h.

Des tableaux tout neufs, tout beaux. Si frais que le catalogue de l’exposition est en cours d’impression. Bon pied allant sans cesse de l’avant, revendiquant d’arrache-pied le droit de se surprendre soi-même et de se dépasser, Venet renoue avec la peinture et se réjouit de cette interprétation inédite et enjouée, colorée, de l’anamorphose à travers ses textes historiques. Impressionnant ! R.P.T.

Axel Enthoven et 4 Polonais de chez nous Art et Design contemporains Où Maurice Verbaet Gallery, Zeedijk, 738, 8300 Knokke. www.verbaet.com et 0479.88.10.31 Quand Jusqu’au 26 septembre

Rencontre occasionnelle et surprenante entre un designer flamand renommé, Axel Enthoven, son mobilier et ses sacs, et quatre artistes d’origine polonaise s’étant établis en Belgique. Avec Tapta, ses tapisseries et ses peintures, Lukasz Kurzatkowski et ses estampes magnifiques, Ela Tom et Pawel Czermak. A découvrir ! R.P.T.

FRANCE Paris

Musée Carnavalet Histoire Où musée Carnavalet-Histoire de Paris, 23 rue de Sévigné Quand exposition Cartier-Bresson jusqu’au 31 octobre, www.carnavalet.paris.fr

Après quatre ans de rénovation, le "Musée Carnavalet de l’histoire de Paris" a rouvert ses portes et présente pour l’occasion une très belle exposition Henri Cartier-Bresson, consacrée à ses photographies de la capitale française. G.Dt

Porquerolles

La mer imaginaire Art contemporain Où Fondation Carmignac, à Porquerolles Quand jusqu’au 17 octobre

Une superbe exposition accessible à tous, entre Art contemporain et sciences naturelles, entre émerveillement et conscientisation écologique. La plus belle exposition jusqu’ici de la Fondation Carmignac sur l’île enchanteresse. G.Dt

Saint-Paul-de-Vence

Les Giacometti Art moderne Où Fondation Maeght, Saint-Paul-de-Vence Quand jusqu’au 14 novembre, www.fondation-maeght.com

Toute la tribu des Giacometti est exposée à la Fondation Maeght. Derrière la figure d’Alberto, on découvre une famille de grands artistes suisses du XXe siècle: Giovanni, le père, Diego le frère, Augusto le cousin et Bruno le plus jeune frère d’Alberto. G.Dt

Pays-Bas Maastricht

Berlinde De Bruyckere Art contemporain Où Bonnefantenmuseum, Maastricht Quand jusqu’au 26 septembre, bonnefanten.nl

À deux pas de Liège, le Bonnefantenmuseum de Maastricht, présente une splendide et bouleversante exposition de Berlinde De Bruyckere. On y retrouve son univers avec la vulnérabilité, la fragilité, la vitalité , la beauté et la solitude comme fils conducteurs. Avec aussi la figure de l’ange et des œuvres marquées par le confinement. G.Dt