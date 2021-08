Permis refusé par le gouvernement pour Happy Dogs

Blaton Plusieurs associations avaient introduit un recours et ont obtenu gain de cause.

Gaïa, l’UWPA (l’Union wallonne pour la protection animale) et la Frefracaf (Fédération francophone de refuges agréés pour chevaux et animaux de ferme) avaient conjointement introduit un recours suite à l’avis favorable sous conditions rendu par la commune de Bernissart en avril à propos du permis sollicité par Happy Dogs.

La demande d’élargissement concerne, pour rappel, des chiens bergers australiens et notamment 36 femelles reproductrices et quatre mâles.

La ministre du Bien-être animal Céline Tellier (Écolo) et le ministre de l’Aménagement du territoire Willy Borsus (MR) ont finalement refusé le permis sollicité, au grand soulagement des différentes associations concernées.

Comme le souligne Gaïa, cette décision est surtout basée sur deux raisons : le non-respect des règles en matière de bien-être animal dans le nouveau projet d’arrêté, comme la superficie plus importante pour les chiens par exemple, mais aussi les nuisances sonores.

"C'est une véritable catastrophe en matière de bien-être animal. Il était impensable que cette demande de régularisation soit accordée alors que 232 courriers de réclamations avaient été déposés au collège communal de Bernissart. Heureusement, le gouvernement wallon a enfin décidé de légiférer afin de protéger les animaux de telles exploitations infâmes", explique Michel Vandenbosch, président de Gaïa.

Les trois associations avaient introduit un recours pour des violations de la législation en matière d’environnement, d’aménagement de territoire et de bien-être animal. Un autre argument était que l’établissement se situe en zone forestière et est considéré comme non conforme à la destination du plan de secteur dans lequel il se trouve.G.Dx