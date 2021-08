Nine Antico

Autodidacte. À bientôt quarante ans, Nine Antico (Virginie de son vrai prénom) demeure une autodidacte gourmande et brillante. Comme Sophie, l’héroïne de son premier long métrage Playlist, l’autrice de bande dessinée a connu les années de galère avant de s’imposer. Née en 1981 en banlieue parisienne - enfance à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), bac à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) -, elle arrive à Paris au début des années 2000. Dessinatrice assidue, elle échoue aux concours d’écoles d’art, bifurque vers l’audiovisuel. Mais passionnée de rock et de dessin, elle devient une dessinatrice de rock indé. Elle approche les programmateurs de ses salles parisiennes préférées et leur propose un marché : une place de concert en échange de comptes rendus dessinés de ceux-ci. Elle croque tout un pan de la scène rock indé - la playlist de Playlist en est une anthologie partielle. Elle crée son propre fanzine, Rock This Way tout en cumulant les petits boulots : vendeuse dans un magasin de CD, serveuse chez Pizza Hut ou dans un bar. Elle passe un an en fac de cinéma, à Saint-Denis, mais déçue du manque de pratique, elle zappe les examens. En 2008, elle publie sa première bande dessinée, Le Goût du Paradis (Ego Comme X), évocation de son adolescence. En 2011, elle est la seule auteure à avoir deux albums dans la sélection officielle du festival d’Angoulême, Coney Island Baby (L’Association) et Girls Don’t Cry (Glénat). La même année, le producteur Thomas Verhaeghe lui propose de réaliser un film. En 2013, elle signe les illustrations d’un coffret consacré à un de ses réalisateurs fétiches, Eric Rohmer.