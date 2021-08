Premières réactions accommodantes des pays musulmans

Les premières réactions officielles en provenance des pays musulmans sont globalement favorables à la prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans. La Turquie, poids lourd sunnite du Moyen-Orient, a apprécié les annonces ayant suivi la prise de pouvoir, dimanche à Kaboul, du mouvement fondamentaliste sunnite, vingt ans après qu’il en a été chassé par la coalition militaire internationale. "Nous accueillons de manière positive les messages envoyés jusqu’à présent par les talibans, que ce soit aux étrangers et aux représentations diplomatiques, mais aussi à leur propre peuple", a déclaré mardi le chef de la diplomatie turque, Mevlüt Cavusoglu. Non sans afficher une certaine prudence, le ministre turc disant espérer que "cela se reflétera dans leurs actes", et précisant que le dialogue se poursuivait "avec toutes les parties en Afghanistan, y compris les talibans".

Les talibans ont annoncé mardi une "amnistie générale" pour l’ensemble des fonctionnaires de l’État afghan, enjoignant à ceux-ci de reprendre le travail et leurs habitudes de vie "en pleine confiance". Des dirigeants du mouvement, connu pour la brutalité de ses combattants, sont apparus ces derniers jours sur les grands réseaux sociaux (Twitter) et de télévision pour tenter de rassurer les opinions publiques, soutenant qu’ils n’engageraient pas de représailles systématiques. Concernant les femmes, qui craignaient de devoir à nouveau porter la burqa traditionnelle, les talibans ont indiqué mardi que le voile (hijab) serait obligatoire, précisant que la burqa n’est pas le seul voile pouvant être porté.

Soutien et opportunité

L’Arabie saoudite a dit espérer que "le mouvement taliban et toutes les parties afghanes travailleront à préserver la sécurité, la stabilité, les vies et la propriété", et ce "selon les nobles principes de l’islam". "Le Royaume soutient les choix que le peuple afghan fait sans interférence", a aussi déclaré le chef de la diplomatie saoudienne, Adel al Jubeir, dans une allusion évidente aux influences occidentales qui ont teinté l’État afghan ces vingt dernières années.

L’Iran, grand voisin chiite et adversaire de longue date du mouvement extrémiste sunnite, voit dans la prise de contrôle de ceux-ci une "opportunité", précisant la référence occidentale. "La défaite militaire de l’Amérique et son retrait doivent devenir une opportunité de restaurer la vie, la sécurité et une paix durable en Afghanistan", a déclaré le président iranien, Ebrahim Raïssi, cité par la télévision d’État iranienne. "En tant que pays voisin et frère, l’Iran invite tous les groupes en Afghanistan à parvenir à un accord national", a-t-il poursuivi.

Téhéran, qui voit d’un mauvais œil l’installation d’un foyer d’instabilité potentiel à sa frontière sud-est (et un possible afflux de réfugiés non souhaités), a tout intérêt à parvenir à un modus vivendi avec les talibans. Malgré une adversité notoire, des contacts ont lieu depuis quelques années entre officiels iraniens et dirigeants talibans. En juillet, Téhéran a accueilli une réunion des représentants du gouvernement afghan et d’un comité politique taliban de haut niveau.

Prudence apparente

Autre grand voisin musulman, le Pakistan, principal appui politique des talibans, s’est réjoui par le biais d’une image forte utilisée par le Premier ministre Imran Khan: "Les Afghans ont brisé les chaînes de l’esclavage."

Le Qatar, qui a accueilli à Doha les pourparlers entre les États-Unis et les talibans, a pour sa part adopté une attitude de prudence apparente. "Le rythme rapide des développements suscite une inquiétude internationale et le Qatar fait tout son possible pour opérer une transition pacifique, en particulier après le vide qui s’est produit", a déclaré lundi le chef de la diplomatie qatarien, Mohammed ben Abdulrahman Al Thani.

Quant au grand mufti d’Oman, la plus haute autorité religieuse du Sultanat, il a félicité "le peuple afghan musulman frère pour […] sa victoire contre les envahisseurs". Vincent Braun