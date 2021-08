Entretien Alain Lorfèvre

De nombreux auteurs de bande dessinée de votre génération passent derrière la caméra. Est-ce un hasard ?

Tous les gens que je connais, autrices, auteurs, sont tous mus par d’autres arts. Je pense que la bande dessinée se nourrit vraiment des autres champs, que ce soit la musique, la littérature ou les arts plastiques. C’est ce que j’aime dans ce milieu : son côté très ouvert. Je suis autodidacte en bande dessinée. C’est le cinéma qui m’y a amenée. Quand j’ai signé mes premières bandes dessinées, j’avais l’impression que je faisais mon film.

Vous avez étudié un an dans une fac de cinéma. C’est votre première vraie vocation ?

Oui et non. Parce que j’ai toujours dessiné. Mais, comme Sophie dans le film, je ne parvenais pas à entrer dans les écoles d’art. Et je n’avais pas encore la maturité de savoir ce que je voulais dessiner. Je ne savais où je voulais en venir. J’ai mis du temps à comprendre pourquoi j’aimais dessiner et ce que je voulais raconter. Le cinéma s’est inséré vers 17 ans. J’ai participé à des courts métrages, avant de passer à la BD. Je me suis dit que je recroiserais naturellement le cinéma.

Quel a été le déclic pour réaliser ce film ?

Des producteurs sont venus vers moi en 2011, en me proposant d’adapter, Girls don’t cry. J’ai répondu que la réalisation m’attirait mais que je préférais écrire un scénario original. Je n’avais pas envie de me répéter et je voulais des personnages plus âgés, plutôt trentenaires. J’ai eu carte blanche. Le travail fut un peu long, car je me suis retrouvée face à l’infini du choix de ce que je voulais raconter. J’ai d’abord coécrit avec Marc Syrigas (qui a signé l’adaptation des Beaux Gosses (2009), de Riad Sattouf, NdlR). Puis je me suis rapprochée de quelque chose de plus personnel. J’essaie toujours de parler de quelque chose qui me touche personnellement. C’est devenu un peu autobiographique derrière la fiction, même s’il n’y a aucun personnage tel quel qui est un personnage de ma vie. C’est un patchwork.

Dans la quête amoureuse de Sophie, on ne voit pas de réseaux sociaux. Ça coïncide avec vos débuts, à l’époque pré-Facebook et apps de rencontre ?

Je voulais un peu noyer l’histoire en termes de temporalité. On voit des téléphones portables, mais c’est accessoire. Avec le noir et blanc ou la voix off, je joue sur une forme d’intemporalité et d’universalité du récit.

En bande dessinée, le noir et blanc c’est une économie de moyens. Au cinéma, est-ce plus compliqué à gérer ?

Au contraire, ce fut pour moi une simplification vers la grâce. Les couleurs doivent être maîtrisées. La chromie, ça compte. Le noir et blanc, je le préfère aussi en bande dessinée. Il permet de gagner en beauté. De la même façon qu’un portrait photographique en noir et blanc magnifie souvent plus qu’une photo en couleurs. Je me suis même dit que je gagnerais du temps et que ça me simplifierait la vie pour un premier film. Le suivant sera en couleurs.

Il y a cette double quête amoureuse et professionnelle. Les deux sont-ils irrémédiablement liés selon vous ?

Le film part sur la quête romantique avant de s’élargir à l’accomplissement personnel. Ce qui m’a importé en parlant de cet âge-là, c’est d’évoquer la dispersion. On veut sur tous les tableaux trouver une espèce de stabilité. C’est compliqué d’accomplir tout en même temps. Mais je pense qu’il faut d’abord se trouver soi-même et avoir un minimum d’ancrage avant de demander à quelqu’un d’autre de vous aimer.

Cette dispersion est vraiment caractéristique de cet âge ?

Je pense qu’elle est caractéristique de cet âge, parce que tout est encore possible. Et à la fois, on se rend compte que ce n’est pas simple et que rien n’est garanti. Mais elle est aussi caractéristique de cette génération. À la base, on vit nous dans une soi-disant liberté, il n’y a plus de tabou par rapport au sexe ou aux relations. Et pourtant, c’est tout aussi bordélique…

Un des fils conducteurs est la chanson de Daniel Johnston, True Love Will Find You in The End - "l’amour véritable finira par te trouver". Vous y croyez ?

Cette chanson porte ses propres contradictions. Elle est tellement triste. Le "True Love", c’est d’abord le regard sur soi. Il prime avant celui de l’autre. Après c’est très fluctuant. Je ne crois pas à l’amour pour la vie. L’amour, c’est important, ça structure une vie. Mais c’est mouvant. Et d’abord, il faut trouver le sien.

En quoi le film est-il féministe pour vous ?

À travers le rapport au corps. C’est pour moi le sujet important. Montrer cette conscience du corps que ma génération n’avait pas encore vraiment. Mais ça évolue. Le hors-champ du film, c’est ce qu’on fait de son corps.

Dans votre tête qui est le narrateur ?

Je ne voulais pas que ce soit tranché. Ce flou-là me va bien. Déjà, ça me plait que ce soit un homme qui parle pour Sophie. On peut se demander si c’est le réalisateur, un philosophe ou Dieu... Ce n’est jamais très déterminé dans les films.

Vous aviez Bertrand Belin en tête dès le début ?

Oui. Dans le scénario, il était écrit "Voix off à la Bertrand Bellin". Je n’ai pas décroché de ça. Alors que j’ai été interrogée en permanence durant la préparation et lors du financement. J’ai gardé cette intuition tout du long.

Vous écrivez ou vous dessinez votre scénario ?

De la même façon qu’en bande dessinée, c’est d’abord le texte qui vient, avant le dessin. Mais j’ai fait un story board pour préparer le film. Mais il est très moche et ce ne sera pas une BD publiable. Il n’avait qu’une fonction d’efficacité. Cela nous a beaucoup aidé.

Il y a beaucoup de gros plans. Comment avez-vous travaillé avec les comédiens et comédiennes.

J’ai beaucoup de mal à parler du travail avec les acteurs. Il se trouve que c’était instinctif. J’ai eu la chance de travailler avec des comédiennes qui sont très humaines, très expressives. Il se passe plein de chose sur leur visage. Dans la direction, cela s’est fin simplement. C’était très écrit. Je pouvais vraiment parler de chaque personnage, mais elles sentaient bien chaque situation.