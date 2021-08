cyclisme

Tour d’Espagne

4e étape : 1. Fabio Jakobsen (P-B/DEC) les 163,9 km en 3 h 43:07.

(moyenne: 44,1 km/h); 2. Arnaud Démare (Fra/GFJ) à 0.; 3. Magnus Nielsen (Dan/EF1) 0.; 4. Alberto Dainese (Ita/DSM) 0.; 5. Michael Matthews (Aus/BIK) 0.;...

Classement général : 1. Rein Taaramae (Est/Intermarché) 13 h 08:51.; 2. Kenny Elissonde (Fra/TRE) à 25.; 3. Primoz Roglic (Sln/JUM) 30.; 4. Lilian Calmejane (Fra/AG2) 35.; 5. Enric Mas (Esp/MOV) 45;...

Tennis

Cincinnati - ATP - 5 404 435 $

1er tour : Alex De Minaur (Aus/n°14) bat Filip Krajinovic (Ser) 0-6, 6-4, 6-4 ; Jannik Sinner (Ita/n°11) bat Federico Delbonis (Arg) 6-2, 7-5 ; Diego Schwartzman (Arg/n°10) bat Daniel Evans (G-B) 6-2, 4-6, 6-3 ; Fabio Fognini (Ita) bat Nikoloz Basilashvili (Géo) 7-6 (7/3), 6-3 ; Lloyd Harris (AfS) bat Yoshihito Nishioka (Jap) 6-3, 6-4 ; Albert Ramos (Esp) bat Taylor Fritz (USA) 4-6, 6-4, 6-4 ; Karen Khachanov (Rus) bat Kevin Anderson (AfS) 6-2, 6-4 ; Félix Auger-Aliassime (Can/n°12) bat Márton Fucsovics (Hon) 7-6 (7/0), 6-3.

Cincinnati - WTA - 1 835 490 $

1er tour : Heather Watson (G-B) bat Aliaksandra Sasnovich (Blr) 6-2, 3-6, 6-1; Alison Riske (USA) bat Leylah Fernandez (Can) 6-2, 6-2; Barbora Krejcíková (Tch/n°9) bat Darya Kasatkina (Rus) 6-3, 6-2; Angelique Kerber (All) bat Maria Sakkari (Grè) 6-2, 6-2; Jelena Ostapenko (Let) bat Tamara Zidansek (Slo) 7-5, 6-1; Jennifer Brady (USA/n°13) bat Ekaterina Alexandrova (Rus) 6-3, 7-6 (7/3); Petra Kvitová (Tch/n°11) bat Madison Keys (USA) 7-5, 6-4; Yulia Putintseva (Kaz) bat Shuai Zhang (Chn) 6-2, 6-0; Elise Mertens (n°15) bat Nadia Podoroska (Arg) 6-3, 6-4; Paula Badosa (Esp) bat Petra Martic (Cro) 4-6, 6-4, 7-6 (11/9);...