Retrouver ses vingt ans au prix fou de son âme

L’île du docteur Faust Roman De Stéphanie Janicot, Albin Michel, 292 pp. Prix 19,90 €, version numérique 14 €

Auteure d’une vingtaine de romans depuis Les Matriochkas en 1996, familière des mythes et légendes dont elle se plaît à "se jouer", Stéphanie Janicot, dans cette nouvelle fiction, pose d’emblée la question : "Aurons-nous le courage de devenir vieux ?" Elle y répond au long d’un roman féministe et philosophique, d’une évidente sincérité, dont l’action se teinte ci et là d’accents chers au Fantastique.

Par voie d’annonce, un concours a été organisé : moyennant finance et prétendument tirées au sort, des participantes passeront six mois dans une île au large de la Bretagne. Séjour à l’issue duquel ces sexagénaires devraient avoir retrouvé leurs vingt ans, physiquement et psychologiquement. Sept femmes auxquelles se joint la narratrice : Sydney, 53 ans, romancière, invitée en tant que journaliste, en vue d’un éventuel reportage. Elle ne participera donc point à cette cure de jouvence, s’en tenant à un statut d’observatrice, sans signer de contrat.

Coupée du monde

Durant la nuit d’un 30 avril (celle des sorcières, dans les pays nordiques ou germaniques), elles embarquent à destination d’une île minuscule, Tirnamban, coupée du monde, sans réseau ni wi-fi ("vivre six mois sans ondes néfastes ne vous nuira pas, bien au contraire", leur signale-t-on.) Sur ce rocher perdu en mer se trouve la clinique du docteur Faust. Docteur dont, très vite, on apprend que c’est une femme, née en… 1480. Si l’on ne songe pas trop à L’Île des morts que le symboliste suisse Arnold Böcklin peignit en 1880, ni à l’envoûtante Catherine Deneuve des Prédateurs (de Tony Scott, en 1983), on pense, un instant, à l’angoissant Traitement de choc, réalisé par Alain Jessua en 1973 (sans nommer ce film culte où Alain Delon apparaît nu, allusion en est faite p. 141). Le thème de cette île-ci est classique : qui dit Faust dit pacte avec le diable, jeunesse éternelle acquise au prix de l’âme qu’on vend à Méphistophélès.

Stéphanie Janicot a la bonne idée de mettre en scène une romancière qui n’est la proie ni du docteur ni de sa jeune assistante Margo (entendez : Marguerite). À part Sydney, qui sont ces curistes pour un semestre ? Une cheffe d’entreprise, une comédienne, une agrégée de lettres à la retraite, une ex top-model, une veuve de colonel, une ancienne vendeuse, une avocate. Sous la plume de la très cultivée Stéphanie Janicot, chacune résume sa route, égrène ses douleurs, affiche ses hantises. Ce qui permet à l’écrivaine de rappeler des vérités à méditer. Ainsi, l’actrice au crépuscule de l’été de son âge (ou à l’aube de son automne) avoue-t-elle à Sydney que, depuis cinq ans, on ne lui a plus proposé aucun rôle : "Et qu’est-ce que cela signifie ? Que la femme ordinaire de plus de cinquante ans doit devenir invisible. Si elle n’existe pas pour le cinéma, qui se veut être le reflet de la société, c’est que la société ne veut plus la voir". Humiliant constat.

À fleur de peau

Les mois s’écoulent à Tirnamban où nous sont épargnées les opérations qui rendraient aux sept dames leurs vingt ans, puisque d’interventions chirurgicales il n’y a pas. Spectaculairement rajeunies, les voilà bientôt "toutes à fleur de peau". Seule, Sydney ne voit pas le temps freiner son impitoyable progression : à la fin d’août (ce qui fait d’elle une native du signe de la Vierge), on fête en l’île ses 54 ans…

Une chronique où abondent les dialogues (son adaptation pour le théâtre serait concevable), à trop nombreux personnages (comme dans certains livres d’Agatha Christie), où l’auteure s’interroge sur son métier de romancière, sur le désir, sur le temps qui mord et dont l’on meurt. Et, surtout, sur "les vies manquées", sur "ce que nous aurions pu être".

En cette rentrée littéraire, d’ores et déjà une chose est sûre : L’île du docteur Faust n’obtiendra pas le Renaudot. Parce que, depuis le 6 mai, Stéphanie Janicot est membre du jury dudit prix.

Francis Matthys