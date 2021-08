Un chien pourri recyclé

Chien Pourri, la vie à Paris ! Animation télé recyclée De Davy Durand, Vincent Patar et Stéphane Aubier Scénario Jean Regnaud, Marc Boutavant, Colas Gutman Avec les voix de Lionel Tua, Fabrice Fara, Serge Faliu, Camille Donda… Durée 1h

"Je me doutais que c’était une arnaque !" lance un des personnages de Chien Pourri, la vie à Paris !

On ne sera pas aussi sévère mais il y a un peu de ça… Point de film original, ici, mais un montage de cinq épisodes de la série télévisée adaptée des livres jeunesse à succès de Marc Boutavant (illustration) et Colas Gutman (textes et histoires).

La série homonyme de 52 épisodes ayant déjà été diffusée sur France Télévision, entre autres, les spectateurs de tous âges pourront se sentir lésés par ce recyclage un peu expéditif de "Chien Pourri et ses amis", "Les puces de Chien Pourri", "Chien Pourri à la mer", "Chien Pourri en Amérique" et "Une étoile pour Chien Pourri".

Ceux qui ne les ont pas vus pourront apprécier cet univers burlesque et attendrissant où l’on suit le bien nommé Chien Pourri (canidé hirsute couvert de puces plutôt bavardes) et son ami félin Chaplapla (un peu plus fûté) dans les rues de Paris. C’est un peu la traversée de Paris version animale… Les connaisseurs de la Ville Lumière reconnaîtront au passage le quartier du Canal Saint Martin ou l’Île aux Cygnes.

Le minimalisme graphique passera un peu moins bien le cap du petit au grand écran, nonobstant le travail accompli par le trio de réalisateurs, Davy Durand, Vincent Patar et Stéphane Aubier.

A.Lo.