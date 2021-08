Un outil simple… et complexe

Mais à quoi pourrait ressembler cet écoscore à la sauce européenne ? Esthétiquement, cette labellisation se rapprocherait fortement du nutriscore, qui mesure la valeur nutritionnelle des produits alimentaires selon une échelle de qualité (de A à E, A étant le plus sain et E le moins sain).

"L’écoscore européen que nous proposons serait indiqué visuellement sur l’emballage du produit dans le champ de vision principal", précise la présentation de l’initative. "Ce score est représenté par une gamme de lettres et de couleurs, de la lettre A (vert) à la lettre F (rouge), A étant l’impact négatif le plus faible sur l’environnement et F le plus élevé."

L’exemple . "Un produit alimentaire de saison issu d’une agriculture durable produit localement est susceptible d’avoir un bon score, car il a un faible impact négatif sur l’environnement (du fait de la préservation de la biodiversité, faible émission de carbone grâce au transport à courte distance, etc.)."

Transparence. En plus de l'uniformité du label et de la clarté des indications, l'écoscore tel que proposé se veut transparent, "consommateurs et producteurs [pouvant] facilement consulter le calcul du score, les paramètres et leur poids pour comprendre la note de chaque produit", précisent les initiateurs du projet.