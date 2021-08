Une adolescence sur le fil d’une réalité étriquée

Grande couronne Roman De Salomé Kiner, Bourgois, 288 pp. Prix 18,50 €, version numérique 12 €

C’était le temps d’avant. Avant les téléphones portables, avant l’euro, avant le nouveau millénaire, avant cette course toujours plus effrénée qui risque de signer notre perte. L’adolescence avait d’autres contours, même s’ils butaient sur les défis (être intégré, s’affirmer, s’accepter, se lancer) qui ont toujours accompagné cette période charnière, sans garantie d’échapper aux pièges, ni aux déceptions. Peu avant l’an 2000 donc, dans une ville de banlieue proche de la capitale française, une ado attend plus que la vie étriquée qui est la sienne. Aussi rêve-t-elle d’indépendance et de Paris. Dans l’immédiat, elle n’a qu’une obsession : s’acheter des vêtements de marque. Son avenir, elle l’envisage d’ailleurs sous l’uniforme, hôtesse de l’air ou avocate. De quoi se fondre dans une entité certifiée, qui ne tolère aucun flou.

Responsabilités

Si elle ne connaît pas la pauvreté, son quotidien s’effectue tout de même au rabais. Avec, à ses côtés, une sœur qui s’expatrie bientôt à Marbella, et deux frères, dont un petit de trois ans en retard de développement. Un père qui va prendre le large. Une mère qui s’enfonce toujours plus dans la dépression, noyée qu’elle est par les désillusions. Cet effondrement n’est pas sans conséquence pour l’héroïne-narratrice de ce premier roman de Salomé Kiner : elle hérite malgré elle de responsabilités qui ne devraient pas être les siennes. En étant confrontée à un constat sans appel : jeune, sa mère a, elle aussi, nourri des rêves et porté des combats.

"Tu sais, grandir c’est facile pour personne", l’a prévenue la psychologue scolaire. Ces mots se voulaient bienveillants, ils sont à mille lieues de la réalité. La prostitution, les désirs irrationnels, les amitiés fluctuantes, les revers de la vie, les défaillances des adultes : la journaliste Salomé Kiner, elle-même née en 1986 dans la banlieue parisienne, dépeint une situation chaotique, parfois glauque, sans jamais s’alourdir. Une voix qui claque, sans concession ni apitoiement sur soi, plutôt flamboyante et teintée d’humour, emporte le lecteur dans ce premier roman initiatique enlevé.

Au final, Grande couronne est presque autant le portrait d’une mère brisée qui puisera dans des ressources insoupçonnées que celui d’une ado en pleine tempête, guerrière qui se cherche un cap malgré les déceptions et les humiliations, les pensées envahissantes et les accès paranoïaques. En quelques mois, une ado va chanceler avant d’émerger dans un nouveau chapitre. Certains n’ont d’autre choix que de devenir adulte trop vite, trop tôt.Geneviève Simon