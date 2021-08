Une chasse aux "horcruxes" à Ciney

Les fans de la saga Harry Potter et les amateurs de découverte et d’aventure seront ravis. Le 5 septembre prochain, Ciney accueillera une chasse aux "horcruxes", objets issus d’un sort de magie noire qui permettent au sorcier qui le désire de séparer son âme en deux et de l’enfermer dans un objet ou un être. Les dernières places seront mises en vente ce mercredi.

Cette chasse aux horcruxes n’est pas la première du genre. "On a créé ça en 2019. En 2020, on n’a rien pu faire avec le Covid. En 2021, on a neuf rendez-vous dans huit villes différentes. Dont Ciney", explique Jessy Bastien, fondateur de la page Facebook " Poudlard , plus qu’une maison" et organisateur de l’événement. "On a créé le concept avec des amis qui sont pour la plupart tous des passionnés de la saga Harry Potter. Moi, j’ai grandi avec. Je suis un grand fan", poursuit Jessy Bastien.

Des énigmes à résoudre

Cette chasse aux horcruxes se déroulera sous forme d’une chasse au trésor. Comme dans la saga, sept reliques seront à retrouver dans Ciney. "Le point de départ est au château Saint-Roch et les recherches s’effectuent dans un rayon de 750 mètres." L’événement s’adresse à tous les publics. "On a 80 % de fans d’Harry Potter. Le reste, ce sont des curieux, des familles ou des compétiteurs."

Des énigmes seront à résoudre. Un smartphone et l’application "Le Chicaneur" sont nécessaires. "Toutes ont une référence avec Harry Potter. Il n’y a par contre pas besoin de bien connaître la saga, ni la ville, pour résoudre les énigmes. Il faut faire attention à tout. Nous avons également inséré des défis durant cette chasse au trésor."

Celle-ci se fera par équipes de dix, maximum. "On va distiller les gens sur toute la journée, à raison de sept équipes tous les quarts d’heure. La partie dure entre une heure et une heure et demie, mais il n’est pas interdit de jouer plus longtemps. Les équipes jouent et prennent le temps comme elles veulent." Des cadeaux sont prévus pour ceux qui auront retrouvé le plus vite les horcruxes, mais aussi pour ceux qui auront obtenu le plus de points au travers des défis annexes qui sont proposés. "Enfin, on demande aux gens de venir déguisés. Les photos sont mises en ligne et le gagnant, sur base des votes des internautes, gagne aussi un cadeau."

Les dernières places disponibles seront mises en vente ce mercredi. Ultime chance pour les fans d’y participer. Tarif : 3,50 euros par personne.S.M.