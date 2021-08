Une troisième dose pour les personnes immunodéprimées

En discussion depuis quelque temps maintenant, la question de la nécessité - ou non - d’administrer une troisième dose de vaccin contre le Covid à certains publics a fait l’objet d’un avis que vient de rendre la task force vaccination, sur la base d’une revue "rapide" de la littérature faite par le Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE). Visant à donner " un aperçu de l’état actuel des connaissances scientifiques afin de permettre une décision politique éclairée ", ce rapport estime que, pour l’heure, l’administration sélective d’une dose supplémentaire/de rappel d’ARNm (même deux ou trois mois après la vaccination de base) semble " avoir du sens che z les patients immunodéprimés ".

Plus de 400 000 personnes en Belgique seraient ainsi concernées par cette extension qui devrait être approuvée ce mercredi lors d’une conférence interministérielle (CIM) pour entrer en vigueur en septembre. Il s’agit en l’occurrence des patients atteints de déficits immunitaires congénitaux ; en hémodialyse chronique ; HIV (cellules T CD4 < 200 par mm3) ; atteints d’hémopathies malignes ou d’autres cancers, qui ont été en traitement au cours de l’année écoulée ; qui ont reçu une transplantation d’organe ou de cellules souches ; atteints de maladies inflammatoires et traités par immunosuppresseurs.

Les personnes âgées pas encore visées

Quant aux personnes très âgées, s’il s’avère que la réponse immunitaire est effectivement aussi plus faible, " il n’y a pas encore d’études publiées sur l’administration d’une dose supplémentaire/de rappel du vaccin à ARNm dans cette population ", font remarquer les auteurs de l’avis. Aussi, avant de se prononcer éventuellement en faveur d’une dose supplémentaire pour ce public, la task force recommande plutôt d’attendre les analyses prévues des foyers d’infection et les résultats des études cliniques à ce sujet.

Cela dit, comme les personnes âgées vivant en maison de repos ou en résidence-services ont été vaccinées plus tôt que les personnes âgées vivant à domicile, elles pourraient être éligibles plus rapidement pour une dose supplémentaire (ou "booster", moins de six mois après la primo-vaccination) ou une dose de rappel (au moins six mois après la dernière dose de la vaccination de base). Et cela, d’autant que la résidence dans une collectivité peut constituer un risque supplémentaire d’infection.

Et ensuite ?

" Une extension progressive de cette dose supplémentaire/de rappel à d’autres groupes à risque est possible , souligne l’avis, mais elle doit être étayée, à chaque étape, par des données issues de recherches internationales et nationales robustes et par des perspectives innovantes basées sur les don nées probantes ." En ce qui concerne l’administration préventive ou thérapeutique d’anticorps monoclonaux à large échelle dans les groupes à risque, elle semble "im minente" , selon la task force.L. D.