Voyage olfactif au pays de la mort et de l’amour

Le parfum des cendres Roman De Marie Mangez, Finitude, 240 pp. Prix 18,50 €, version numérique 12,99 €.

Un premier roman, après des mois de confinement et son chapelet de décès, sous le titre du Parfum des cendres, voilà qui pourrait freiner jusqu’aux plus enhardis. Surtout lorsqu’ils découvriront, en quatrième de couverture, qu’il s’agit de la rencontre entre Sylvain Bragonard, embaumeur hors pair, et Alice, thésarde sur les thanatopracteurs…

Et pourtant, dès les premières lignes, le lecteur se laisse emporter par l’écriture de Marie Mangez et le climat qu’elle réussit à instaurer. Si bien que la confiance octroyée par les éditions Finitude à cette anthropologue parisienne pourrait s’avérer judicieuse et Le parfum des cendres devenir l’un des premiers romans remarqués de la rentrée. Entre autres grâce aux qualités littéraires de l’auteure qui mêle habilement âpreté et poésie.

Loin d’être mièvres, ses mots, ses descriptions des parfums - "des fragrances sèches - et puis soudain, un effluve de mousse, l’odeur délicate de sous-bois humides" - et sa perception des relations humaines livrent un récit enlevé et viril qui lève le voile sur un métier tabou.

Certes, on pense inévitablement à Jean-Baptiste Grenouille du Parfum, le best-seller de Patrick Süskind, mais il faut lui enlever son côté psychotique et lui ajouter quelques siècles dans le nez…

Passionné par sa profession, Sylvain Bragonard, capable de cerner n’importe quelle personnalité grâce à de simples odeurs, préfère les morts aux vivants. Les senteurs sont toute sa vie et il accorde un soin particulier à la toilette des défunts. Avec ce supplément d’âme qui fera de lui un véritable artiste et qui rendra aux macchabées une allure bien vivante malgré l’état dans lequel il les découvre parfois lors de la sinistre ouverture de housse. Tels ces visages devinés au milieu de la charpie et soudain reconstitués grâce à ses mains d’orfèvre. Un mort, un prénom et déjà surgissent "un subtil mélange musqué et boisé… Du cuir animal, rêche et lourd, énergique, un jeune homme que l’embaumeur imagine plein de vélocité et de vivacité, une façon brute et joyeuse d’affronter la vie…"

Deux écorchés

Chaque corps devient une histoire car Sylvain Bragonard s’investit dans chacun d’eux au point d’oublier ce qui l’entoure. Y compris cette "Alice Kèkechose", qui vient l’observer dans l’exercice de son métier et avec qui il se montre peu bavard, même lorsqu’elle essaye de le bousculer.

On respirera encore au fil des pages une odeur piquante et fruitée, le parfum du parchemin desséché, des notes de résine de pin, l’encaustique, la fleur de cerisier évanescente, le varech ou le sable chaud, autant d’exhalaisons propres aux morts, à leur existence, à leur personnalité…

Mais au-delà de ces fragrances douces-amères, ce sont surtout les effluves des non-dits qui envoûtent le lecteur, une floraison d’espoir qui bourgeonne suite à la rencontre de ces deux écorchés vifs, chacun à leur manière, et l’un sans doute plus que l’autre.

Sylvain Bragonard a quitté le monde des vivants, sur la route de Grasse, voici plus de quinze ans et n’a jamais fait son deuil. Depuis ce jour de juillet, l’odeur de caoutchouc brûlé le plonge dans les abîmes et seul le vinaigre pur assouvit sa soif.

Passionnée de musique, Alice le ramène peu à peu à la vie, ne se laissant pas décontenancer par ses airs bourrus et ses quarts de phrases. Une vraie rencontre humaine menée mezzo vocce par l’aisance, la maturité et la saveur de l’écriture contrastée de Marie Mangez dans ce roman qui résonne comme un requiem.

Laurence Bertels