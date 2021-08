1 Whisky

C'est l'une des curiosités locales : depuis 2009, le Trièves a son whisky. Il nous vient du domaine des Hautes Glaces, qui se définit comme une alpine farm distillery. Les céréales (orge, seigle et épeautre) sont cultivées en agriculture biologique sur place. Les whiskies élaborés sont des single malt, dont la gamme de prix se situe entre 65 et 150 euros. Début 2017, le domaine a été racheté par Cointreau.

2 Ski

L’hiver est évidemment une saison à ne pas négliger dans le Trièves. Pour les amoureux du ski, deux stations de ski alpin et quatre sites nordiques peuvent nous accueillir entre le Dévoluy et le Vercors. Il est tout aussi possible de s’adonner au ski de randonnée. Tout cet espace présente, l’été, un magnifique terrain de jeu balisé pour les marcheurs, voire les alpinistes.

3 Passerelles

À une demi-heure de Grenoble, le très beau lac de Monteynard accueille deux passerelles himalayennes (180 m de long pour l’une, 220 m pour l’autre pour une hauteur de 45 à 85 m) qui permettent de faire le tour du lac en randonnée (un peu) sportive. Comptez un peu plus de 4 heures pour les 12,5 km. Il est possible de prendre un bateau pour raccourcir la balade (on consultera les horaires avant de partir).

4 Mont Aiguille

Sa silhouette accroche l’œil une fois les pieds posés dans le Trièves. Il culmine à plus de 2000 m d’altitude, grosse masse devenue au fil des ans un haut lieu de l’alpinisme. Une trentaine de voies d’ascension sont possibles. Certaines faciles pour l’initiation, d’autres nettement moins. Le rocher est un calcaire légèrement stratifié et l’instabilité de certains blocs peut rendre la montée dangereuse.

5 Vignerons

La région du Trièves compte six viticulteurs commercialisant leur production. Une vingtaine de cépages se retrouvent dans leurs assemblages. Voici une dizaine d'années, une association a vu le jour, pour relancer la culture de la vigne, avec un point commun : le bio. Jean Giono, le célèbre écrivain de Manosque (Le Hussard sur le toit) a quelquefois évoqué dans ses livres le vin de Prébois, qui est du coin.

6 Cyclisme

Le Trièves a beaucoup misé sur le vélo pour étoffer son offre touristique. L’endroit s’y prête merveilleusement bien, avec de beaux chemins pour le VTT et des routes très tranquilles pour le vélo de route. Actuellement, pas moins de 550 km balisés existent sur le territoire, soit une quarantaine d’itinéraires très bien renseignés, souvent en étoile, ce qui permet de raccourcir l’exercice à tout moment.