75 appartements sur l’ex-site Kodak : le collège plutôt favorable

L’ancien site Kodak à La Hulpe, au croisement de l’avenue Ernest Solvay et la rue Général de Gaulle, en face du centre sportif, est sur le point de connaître une seconde vie. Le promoteur Eaglestone revient avec un nouveau projet immobilier sur ce site délaissé depuis plusieurs années. Il envisage d’y construire quatre immeubles totalisant 75 appartements, ainsi qu’une zone récréative ou scolaire. Le projet sera présenté lors d’une réunion d’information le 2 septembre au club house du centre sportif de La Hulpe.

C’est une deuxième tentative pour Eaglestone/La Tourmaline, qui avait déjà soumis un projet pour reconvertir ce site à l’abandon depuis le départ de Kodak en 2013. Dans sa première version, le promoteur envisageait de raser le vaste bâtiment construit dans les années 1980 par la société américaine spécialisée dans le silicone, Dow Corning, qui a ensuite accueilli Swift et Kodak, et d’y construire un ensemble immobilier assez imposant de 100 logements. Le collège communal avait jugé la densité de logements trop importante et avait estimé que l’architecture du bâtiment entrait en contradiction avec le bâti de la commune.

L’ancien site Kodak est couvert par un permis de lotir - que l’on appelle désormais permis d’urbanisation - qui en fait une zone de bureaux. Le promoteur doit donc introduire une demande de permis d’urbanisation afin de changer l’affectation du site en zone résidentielle. Il pourra ensuite introduire une demande de permis d’urbanisme pour la démolition du bâtiment existant et la construction des quatre immeubles. Il s’agirait de blocs de type ouvert, composés de trois étages au-dessus du rez. Le sous-sol, utilisé comme parking pour les employés, serait conservé. Notons que le sud du terrain, bordé par un étang, est repris en zone de parc et classé en partie en zone Natura 2000, mais n’est pas concerné par la future demande de permis.

Du côté du collège communal, on est plutôt favorable

Une zone scolaire ou récréative sera réalisée par le promoteur en charge d’urbanisme sur l’actuel parking, en face du centre sportif. La fonction de l’infrastructure n’est pas encore décidée à ce stade, le collège se laisse la possibilité d’y implanter une école s’il venait à décider de raser l’école des Colibris.

Du côté du collège communal, on est plutôt favorable au projet proposé aujourd'hui. Le promoteur semble avoir mûri son projet et tenu compte des remarques qui lui avaient été formulées. "On ne va pas dire que le projet est parfait, mais on a évolué dans la bonne direction, salue Christophe Dister, le bourgmestre. Le projet d'école, qui n'était pas présent dans la première version, est une évolution positive. On n'a pas encore pris de décision sur l'avenir des Colibris - une réunion avec les citoyens sera organisée fin septembre - mais on se réserve la possibilité d'y implanter une école."

L'échevin de l'Urbanisme abonde dans le sens du maïeur. "On peut se satisfaire d'avoir amené la discussion à ce stade, appuie Xavier Verhaeghe. Certes, on a une densité qui peut faire peur, mais reconvertir une surface de 9000 m², il y a automatiquement une rationalisation des logements. Au niveau de la mobilité, je ne suis pas inquiet : les 75 logements vont générer le même nombre de voitures que lorsque le bâtiment était occupé de manière optimale par les bureaux. Si l'école déménage, on va déplacer le trafic de la rue des Combattants vers le centre sportif." Sarkis Geerts