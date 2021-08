À Chaudfontaine, "les habitants ne vont pas revendre leur maison de sitôt"

"Dans nos annonces, Chaudfontaine a moins de succès parce que la commune fait peur", prévient Werner Effertz, responsable de l'agence Century 21 Liège-Chaudfontaine, qui se veut confiant malgré tout. Le temps a déjà quelque peu fait son effet et revigoré les sinistrés, observe-t-il, évoquant la grande majorité d'entre eux qui a décidé de s'attaquer aux travaux de rénovation et de continuer à habiter là. "Vous m'auriez posé la question il y a 15 jours, je n'aurais pas répondu cela, tout le monde voulait partir !", assure-t-il. Lui y compris, personnellement touché par les inondations comme tant d'autres dans la commune et ses alentours - Trooz, Chênée, Angleur…

Pas d’amateurs

Difficile pour le courtier de chiffrer l'évolution à la hausse ou la baisse des biens épargnés ou sinistrés sur le marché immobilier caldifontain. "Les zones qui ne sont pas inondables vont prendre de la valeur, c'est certain. Mais de là à conclure que les zones inondables vont en perdre, je ne saurais le dire. Elles sont plus défavorisées et leurs habitants ne vont pas revendre leur maison de sitôt. Ils n'en ont tout simplement pas les moyens." Or, sans vente, pas de dépréciation, que les amateurs soient ou non au rendez-vous.

Reste qu'actuellement, ils ne le sont pas, reconnaît Werner Effertz. "Notre zone est en plein cœur du désastre. C'est très difficile et nous n'avons pas d'autres demandes que celles de clients sinistrés qui nous consultent pour obtenir des informations ou des estimations de leur bien." Voire de clients cherchant à se dépêtrer d'un processus de vente entamé. "Ils ont signé le compromis mais pas l'acte et souhaitent annuler la vente. C'est délicat…"

Sur le plan de la location, par contre, c'est l'effervescence. "Les biens à louer sont une denrée rare. Quand j'en rentre un, il part en une demi-journée", renseigne l'agent immobilier. "C'est logique, les gens qui sont logés à l'hôtel cherchent à louer un bien au plus vite. Quitte à se tourner vers le reste de la province…"F.Ma.