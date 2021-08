Arrêt sur image

Journaliste et coordinatrice de La Libre Immo

Standard International exploitera l’hôtel du projet ZIN de Befimmo au quartier Nord

La société immobilière réglementée Befimmo annonce avoir trouvé un exploitant de choix pour l'hôtel qu'elle aménage dans son projet de rénovation des tours 1 et 2 du World Trade Center (ZIN), au cœur du quartier nord bruxellois. Il s'agit de Standard International, qui prendra ses quartiers pour la première fois dans la capitale en 2025, à la livraison du projet. "Largement reconnu comme un pionnier dans le secteur de l'hôtellerie lifestyle pour avoir révolutionné le concept d'hébergement innovant et immersif, The Standard est réputé pour aménager avec brio des espaces publics selon le principe de la réappropriation", commente Befimmo dans un communiqué.