Art, inondations et solidarité

Le grand cœur des Liégeois n'est plus à démontrer. Une nouvelle preuve en a été donnée, mardi soir à Verviers, lors de la vente aux enchères d'œuvres au profit des victimes des inondations. Elle a en effet permis de récolter pas moins de 78 000 euros. "On espérait mais on ne s'attendait pas à avoir autant", confesse Michel Huynen, le galeriste à l'origine de l'action. Les acheteurs, présents à l'hôtel de vente Legros mais aussi au téléphone ou via Internet, ont ainsi pu enchérir pendant plusieurs heures sur les lots de leur choix. Sur les 250 œuvres mises en vente, très peu n'ont pas trouvé de nouvel acquéreur et les créations des artistes "confirmés" sont toutes parties à des prix correspondant à leur valeur. Le montant total des adjudications sera intégralement reversé à l'association verviétoise "Verviers ma ville solidaire", qui coordonne l'aide alimentaire dans la ville.