Avis des brokers

Lotus Bakerie s (-2,53 % à 5 400 euros) a enregistré deux nouvelles révisions favorables de ses objectifs, vers 6 000 euros chez Berenberg ("acheter") et vers 5 100 euros chez Kepler Cheuvreux ("conserver"). Ces modifications font suite à l'annonce de résultats semestriels très largement supérieurs aux attentes, tant pour la rentabilité que pour la croissance du chiffre d'affaires. "Un signe positif est l'engagement pris par la direction pour améliorer la liquidité du titre", indique l'analyste de Berenberg. Chez Kepler Cheuvreux, l'analyste souligne la qualité du groupe, mais pointe aussi sa valorisation élevée. Deceuninck (+5,22 % à 3,63 euros) a vu son objectif suspendu chez Degroof Petercam ("acheter"), suite à l'annonce de résultats favorables pour le premier semestre de l'année. "Le groupe est une nouvelle fois parvenu à dépasser nos attentes, notamment au niveau de la marge opérationnelle. La direction se montre également optimiste pour les prochains semestres en raison des dépenses qui seront consenties dans le cadre du Green Deal européen, dont une partie sera consacrée aux efforts de rénovation." Galapagos (+1,12 % à 51,24 euros) a récemment subi deux nouvelles baisses d'objectifs, respectivement vers 47 euros chez Goldman Sachs ("vendre") et vers 60 euros chez JP Morgan Cazenove ("neutre"). Chez ce dernier courtier, l'analyste met en avant les résultats cliniques décevants pour plusieurs molécules. "Les liquidités sont élevées et des acquisitions ne sont pas à exclure au vu du faible volume de nouvelles attendues sur le pipeline durant les 12 prochains mois." G.Se.