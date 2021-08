Bruxelles

Le festival Théâtres Nomades au Bois de la Cambre du 19 au 22 août

Le parc sera métamorphosé en un véritable village nomade où régneront les arts de la rue, le théâtre, le cirque, la musique, le conte ou encore le spectacle de marionnettes, soit plus de 35 spectacles engagés et divertissants. L’événement est une initiative de la compagnie des "Nouveaux Disparus" qui œuvre en faveur d’une démocratisation de la Culture. Un "souk associatif", au sein duquel des animations seront organisées et où l’on pourra visiter des stands de dégustations culinaires, sera installé dans le Bois. Le festival, qui aura lieu le 19 août à 18 h 30, le 20 août à 16 h 30 ainsi que les 21 et 22 août à 13 h 30, se tiendra au carrefour des Attelages, l’entrée étant prévue au coin de l’avenue de l’Orée et de l’avenue de Flore. L’accès au festival est gratuit mais, selon la grande tradition nomade, un "chapeau" passera à l’issue des spectacles. Une réservation est nécessaire pour certains spectacles. (belga)